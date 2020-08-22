تراند اليوم : انتبه .. أخطاء نرتكبها لدى تنظيف أسناننا بالفرشاة

وكالات - الخليج 365

على الرغم من إستخدام الفرشاة في تنظيف الأسنان أصبح روتينا في حياتنا، إلا أن طبيعة التنظيف الأمثل للأسنان غاية لا يدركها الكثيرون. هنا نصائح من أجل تصحيح أكثر الأخطاء شيوعا لدى استخدامنا فرشاة الأسنان.

يوصي أطباء الأسنان باستخدام فرشاة متناسبة وحجم الفم، ذات مقبض مريح بالنسبة لليد، كما أنه من المفضل أن لا تكون الفرشاة ذات شعيرات خشنة حتى لا تخدش الأسنان ويفضل استخدام الفرشاة ذات الأسنان الناعمة إلى المتوسطة.

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عدم استخدام طريقة تنظيف صحيحة

الكثيرون يبدؤون عادة بتنظيف نفس السن في كل مرة يستخدمون بها الفرشاة، كما أنهم عادة ينتهون بنفس السن في كل مرة. إن ذلك يعد من الأمور السيئة، لأنه لا يضمن توزيعا جيدا للمعجون على الأسنان، كما أنه يضمن نظافة السن الأول دائما ويهمل نظافة السن الأخير، وهو ما قد يؤدي إلى إتلافه.

تنظيف الأسنان بقوة

تحريك الفرشاة بعنف من الممكن أن يؤذي الأسنان أو اللثة، كما أن تحريك الفرشاة بقوة ممكن أن يؤدي إلى تورم اللثة أو انحسارها، حيث يبدأ نسيج اللثة في التقلص من فوق الأسنان. إذا نزفت اللثة بعد أن تنظف أسنانك بالفرشاة فقد يكون هذا مؤشرا على أنك تستخدم قوة كبيرة أثناء استخدام الفرشاة.

تنظيف الأسنان أقل أو أكثر من اللازم

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تنظيف الأسنان ليس مرة واحدة فقط بل هو مرتان على الأقل، كما أنه يجب ألا تقل مدة استخدام الفرشاة عن 3 دقائق، ومن المفضل تنظيف الأسنان في حال تناول السكريات. إلا أن تنظيف الأسنان لمرات عديدة في اليوم، ولفترة أطول من اللازم قد يتسبب في تهيج اللثة وإزالة طبقة مينا الأسنان.

يجب أن يتم استبدال فرشاة الأسنان كل ثلاثة أشهر كحد أقصى، كما أنه من المهم استبدالها قبل ذلك لو أصبحت شعيراتها بالية، لأن الفرشاة تصبح غير فعالة في التنظيف.

تخطي أسطح الأسنان الداخلية

معظم الناس ينسون تنظيف الأسطح الداخلية للأسنان، مما يؤدي الى تراكم بقايا الطعام والجير عليها.

عدم تنظيف فرشاة الأسنان بشكل جيد

من المهم جدا شطف فرشاة الأسنان بعد الانتهاء من تنظيف الأسنان، إهمال تنظيف الفرشاة يعطي مجالا واسعا لنمو البكتيريا عليها، ويؤذي الأسنان في مرحلة لاحقة.

استخدام فرشاة أسنان رطبة

الفرشاة الرطبة بيئة مناسبة لنمو البكتيريا، لذلك يجب ترك الفرشاة لتجف تماماً قبل الاستخدام التالي. وينصح الأطباء باستخدام فرشاتين بحيث نترك واحدة لتجف بعد الاستعمال، ونستخدم الجافة وهكذا.