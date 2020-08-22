تراند اليوم : دراسة : البدناء الأكثر عرضة للتصلب المتعدد

وكالات - الخليج 365

أعلنت دراسة طبية من أن البدناء خصوصًا في مرحلة البلوغ يصبحون الأكثر عرضة للإصابة بمرض التصلب المتعدد فى مراحل لاحقة من حياتهم.

يعد مرض التصلب المتعدد العصبي من الاضطرابات العصبية التي تهاجم الحبل الشوكي في المخ، ليؤدي إلى الوفاة والعجز.

وأظهرت الأبحاث أن تغييرًا في مؤشر كتلة الجسم من زيادة في الوزن مرتبط بزيادة نسبة 40% في مخاطر مرض التصلب المتعدد.

ويرى الباحثون أن هذه النتائج قد تحمل تداعيًا مهمة على الصحة العامة، بسبب ارتفاع معدلات البدانة في الكثير من البلدان، فالسمنة في وقت مبكر من الحياة تعمل على علاقة سببية خطيرة لمرض التصلب المتعدد العصبي.