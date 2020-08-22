تراند اليوم : مزيلات العرق تسبب السرطان والزهايمر

وكالات - الخليج 365

كشف الدكتور هاني الناظر رئيس مركز البحوث السابق حقيقة تسبب مزيلات العرق في الإصابة بالسرطان , من خلال تدوينه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "سؤال يطرحه كثيرون هذه الأيام والكلام حوله منتشر على مواقع الأخبار وصفحات التواصل الاجتماعي،، هل مزيلات العرق تسبب الإصابة بالسرطان والزهايمر؟".

وتابع: "والحقيقة ومن خلال متابعتي للدراسات المتعلقة بهذا الموضوع فإنني وجدت ان هناك فريقين من الباحثين، الأول يفترض أن هذه المركبات تحتوي على عنصر الألومنيوم والذي يمكن أن يمتص من الجلد إلى الدم وأنه هوالسبب المباشر للإصابة بكل من المرضين وذلك بناء على ملاحظات سجلت لبعض الحالات المصابة حيث لوحظ ارتفاع مستويات الألومونيم في دمائهم".

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وأضاف: "وعلي الجانب الآخر هناك فريق ثاني من العلماء ينفي هذا الكلام تمامًا ويرى صعوبة امتصاص الألومنيوم بكميات كبيرة عن طريق الجلد ويرى هذا الفريق أنه لم يتم حتى الآن التوصل لأسباب مؤكدة للإصابة بالزهايمر وأن الدراسات لازالت جارية لمعرفة سببه، ونفس الكلام ينطبق على السرطان فيرى كثيرون من العلماء أن العامل الوراثي قد يلعب دورًا وراء الإصابة به".

وواصل: "وهكذا فإننا لا نستطيع أن نجزم قطعيًا إذا كانت مزيلات العرق بريئة أو مدانة ولو إنني شخصيًا أميل لرأي الفريق الثاني، ومن ناحية أخرى فإنني شخصيًا كطبيب أمراض جلدية لا أنصح المرضى المترددين على عيادتي باستعمال مزيلات لسبب آخر وهو أنني وجدت بالممارسة الإكلينيكية على مدار سنوات طويلة، إنها تتسبب في الإصابة بالحساسية الموضعية للكثيرين كما أنها تؤدي في حالات غير قليلة لاسمرار منطقة تحت الإبطين خاصة للسيدات".