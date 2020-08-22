تراند اليوم : العاب بنات تلبيس حوامل, العاب فرايف friv غامبول, العاب طبخ الكباب

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العاب فرايف friv غامبول المشاغب، العاب فلاش للبنات الصغار تلبيس حوامل مع السا فروزن ملكة الثلج الجديدة تقومي باختيار اخر موضة من ملابس الحوامل الرائعة, بالإضافة الى اختيار مكياج الوجه وتسريحات الشعر الجديدة , ولا تنسي اختيار اكسسوارات السا الجذابة وكماليات الملابس حتى تظهر السا في ستايل جميل جدا من لمساتك.

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ولدينا في العاب فرايف لعبة كيوت صغار تلبي ومكياج , لعبة بنات جديدة وسهلة وفي منتهى الروعة , ستقومي باختيار تسريحات شعر بنات صغار اولا , واختيار اللون كما موضح لك في بداية اللعبة وكيفية اللعب , ومن ثم تقومي بالإنتقال الى مكياج الوجه واختيار لون وشكل وملاحم العيون للبنات الصغار , واخيرا ستقومي بتلبيس البنات اجمل الملابس الرائعة.

ولعبة تصميم ازياء باربي, العاب تلبيس الموضة الجديدة , ستقومي فيها بإختيار قطع الازياء ووضعها على الملكان ومن ثم تختاري لون قماش التصميم واختيار اللون , حتى تتمكني من جمع التصميم كامل على الدمية في ورشة تصميم الازياء, ومن ثم تختاري تسريحات شعر في منتهى الروعة, وبعد ذالك تنتقلي الى خياطة الملابس والازياء وتلبيس وتزيين باربي بالزرائر وربطة الملابس وغيرها,

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ولعبة ملكة الثلج الجديدة وتصميم وتلوين الفستان مع السا الاميرة المجمدة, تقومي باتباع تعليمات السا واختيار الالوان وتلوين الفستان على المكان المحدد بدوائر وخطوط منقطة, وبعد ذالك تقومي بتزيين الفستان بأشكال صغيرة ورائعة وتقومي بغسل الفستان وتلبيس السا, واخيرا عليك اختيار تسريحات الشعر الرائعة لالسا وتلبيس احذية واكسسوارات.

ولعبة التلميذة المشاغبة داخل الفصل والتي تقوم بالمشاغبة واستخدام ادوات البنات من مكياج وتمشيط الشعر والرسم وتلوين الرسمة , في لعبة التلميذة المشاغبة ستقومي بمساعدتها حتى النهاية دون ان تلاحظكي المعلمة , وذالك عند ظهور علامة التعجب يجد عليك ان تغلقي الحقيبة حتى لا تراكي المعلمة.

ولعبة يوم الغسيل تقومي بغسيل الملابس في متجر الغسيل الذي تملكية , وعليك ان تقومي بالسرعة لان الزبائن سيأتون مرة واحد , لذالك عليكي ان تكوني اكثر سرعة وتدبير امور المتجر , هناك خطوات ستقومي بإتباعها حتى تحصلي على النقود وتكبير المتجر كلما غسلتي ملابس اكثر ستحصلي بالمقابل على مبالغ كبيرة , بعد اتباع الخطوات وغسيل الملابس ستقومي بإستخدام نشافة الملابس ومن ثم تقومي بكوي الملابس وتصفيطهم وتسليمهم عبر الشريط المتحرك واخذ ثمن العمل.