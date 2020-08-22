تراند اليوم : لاجئ سوري عثر على 150 ألف يورو في خزانة بألمانيا وسلمها للشرطة

برلين- الخليج 365 ووكالات:

أشادت الشرطة الألمانية بنزاهة لاجئ سوري بعد أن عثر على 150 ألف يورو خلف خزانة ملابس وسلمها إلى السلطات المعنية.

ونقلت صحيفة "ميرور" عن مهند م. قوله إنه كمسلم، يمنعه دينه من الاستفادة من مال حرام. واشترى الشاب، البالغ من العمر 25، خزانة ملابس لتأثيث الشقة التي أجرها في مدينة مندن في شمال شرق ولاية شمال الراين (وستفاليا) في ألمانيا.

وفي داخل الخزانة، اكتشف مهند جزءًا مخفيا به قطعتان من الخشب مثبتتان معا ببراغي. وعندما فصل القطعتين الخشبيتين، عثر على 150 ألف يورو من الأوراق النقدية. وقال مهند "كانت كل النقود جديدة ومن فئة 500 يورو. اعتقدت أنها كانت مزورة".

اتصل الشاب بقسم الهجرة، وأبلغهم بما عثر عليه حيث حضروا فورا.

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وأضاف مهند "أنا مسلم. لا يسمح لي بالاحتفاظ بهذا المال. ديني يمنعني من ذلك. الله لن يسمح لي بتمويل نشاطاتي بأموال شخص آخر".

واشادت الشرطة الألمانية بنزاهة مهند. وقالت "يحصل أحيانا أن يتم تسليم مبلغ صغير من المال. لكن تسليم هذا المبلغ الكبير من النقود أمر بالفعل استثناء". وما تزال الشرطة تبحث عن صاحب المال الحقيقي لكن مهند سيحصل على نسبة 3% من المال كنصيب بوصفها رسوما للمكتشف.

وكان مهند وصل إلى ألمانيا في تشرين أول / أكتوبر الماضي. واستقر في مدينة مندن في نوفمبر بينما ما تزال عائلته في مدينة حمص في سوريا. وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في تقنيات الاتصالات في سوريا ويأمل أن أن يواصل دراسته في ألمانيا.