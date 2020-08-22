تراند اليوم : شركة "تويوتا" تستدعي 1.4 مليون سيارة حول العالم بسبب الوسائد الهوائية

اليابان - الخليج 365

كشفت شركة "تويوتا" اليابانية استدعاء 1.4 مليون سيارة حول العالم بسبب مشاكل فنية تتعلق بانفجار الوسائد الهوائية، ومن بينها 500 ألف سيارة في الولايات المتحدة فقط.

ولم تكشف الشركة اليابانية عن وقوع وفيات أو إصابات مرتبطة باستدعاء الوسائد الهوائية المعيبة، كما أوضحت أن سبب المشكلة لا يرتبط بأزمة "تاكاتا".

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وتشمل السيارات التي يغطيها الاستدعاء ثلاثة موديلات ذات محرك "هجين" وهي "بريوس" و"لكزس سي تي 200" التي أنتجت بين أكتوبر/تشرين الأول 2008 وأبريل/نيسان 2012.

ومن الجدير بالذكر أن الوسائد الهوائية التي صنعتها شركة "تاكاتا" تسبب انفجارها في إصابات ووفيات حول العالم، وهو الأمر الذي نتج عنه استدعاء ما يقرب من 69 مليون وحدة في الولايات المتحدة وحدها.

وتحتاج الوسائد الهوائية لإصلاح أو استبدال بعض القطع المعيبة فنياً والتي يتسبب انفجارها في تناثر قطع معدنية في وجه السائق أو الركاب، وارتبطت عشر وفيات على الأقل في أمريكا بهذه المشكلة.