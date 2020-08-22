تراند اليوم : صور-رسالة تصل صاحبها بعد 55 عاماً في لندن

لندن- الخليج 365:

أخيرا وبعد مرور أكثر من 55 عاما على إرسالها، وصلت بطاقة بريدية أرسلت من لندن إلى وجهتها في مقاطعة ويلز.

ونقلت صحيفة "ميرور" أن الرسالة، التي كتبت عام 1960، وصلت بالفعل مؤخرا إلى العنوان الصحيح في منطقة لويد ستريت ويست بعد 55 عاما و10 أشهر و13 يوما من إرسالها من كريكلوود في العاصمة البريطانية لندن.

وقالت إيفون هيوم (64 عامًا) وزوجها جيمس (67 عاما)، اللذان يقيمان في العنوان الآن، إنهما اكتشفا وجود البطاقة التي بدت قديمة. وأضافت "عندما رأيت الختم الملكي، اعتقدت أن الأمر مزحة لأنني لم أكن أرتدي نظاراتي".

وأضافت: "إلا أن زوجي قال لي: لا تتعجبي فالأمر ليس مزحة، إنها كانت في البريد منذ 50 عامًا..وهذا هو البريد العادي".

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وكانت البطاقة البريدية موجهة إلى بي. إتش. مورجان. ويبدو أن أقاربها كتبوها بينما كانوا في عطلة في العاصمة لندن.

وتسعى إيفون وزوجها جيمس، اللذان يسكنان في المنزل منذ 3 سنوات، الآن للعثور على المرأة التي كانت الرسالة موجهة إليها.