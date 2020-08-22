تراند اليوم : طبق رمضان فيليه مشوي بالأعشاب

متابعات - الخليج 365

المقادير:

4شرائح فيليه دجاج

3/4أكواب لبن رائب

ملعقة كبيرة زيت الزيتون

فص ثوم مهروس ناعم

ملعقة صغيرة زنجبيل مفروم ناعم

1/2ملعقة صغيرة ملح

1/4ملعقة صغيرة فلفل أسود

1/2ملعقة صغيرة كزبرة ناعمة

1/2ملعقة صغيرة كمون ناعم

1/4ملعقة صغيرة شطة

ملعقة كبيرة بقسماط

1/4كوب جبن بارميزان

ملعقة صغيرة ريحان

ملعقة صغيرة روز ماري

ملعقة صغيرة شطة مجروشة

ملعقة صغيرة ملح

1/4ملعقة صغيرة فلفل أسود

الطريقة:

اقطعي الفيليه إلى نصفين بالطول، اطرقيها قليلا وفي كيس نايلون ضعي اللبن، الزيت، الثوم، الزنجبيل، الملح، الفلفل، الكزبرة، الكمون والشطة، قلبي ليختلط، أضيفي الفيليه، غطي الطبق وضعيه بالثلاجة لعدة ساعات.

سخني الفرن على درجة حرارة 240 مْ، أحضري صينية فرن قصيرة الحافة.



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في وعاء محضرة الطعام ضعي البقسماط، الجبن، الريحان، الروزماري، الشطة، الملح والفلفل شغلي لثوان بسيطة لطحن الأوتس بعض الشيء.

ضعيه في طبق.

خذي قطعة من فيليه الدجاج ثم ضعيها في خليط التغطية وقلبيها على كل الجوانب إلى أن تتغطى تماما، ضعيها في الصينية، كرري ذلك مع بقية القطع. ضعيها متباعدة عن بعضها في الصينية.

استعملي بخاخ الزيت لتوزيع بعض على قطع الفيليه ثم أدخلي الفرن لنحو 15 – 20 دقيقة إلى أن تتحمص قطع الدجاج وتنضج وتقدم.