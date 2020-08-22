تراند اليوم : بالصور .. المستشفى الجزائري يُطلق برنامج الزيارات المنزلية للمرضى

يقدم خدمة العلاج الطبيعي

المستشفى الجزائري يُطلق برنامج الزيارات المنزلية للمرضى

غزة / المشرق

أطلقت الخدمات الطبية التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني في المستشفى الجزائري بمحافظة خانيونس برنامج الزيارات العلاجية المنزلية.

ويعتمد هذا البرنامج على تقديم خدمة العلاج الطبيعي للمصابين والمرضى داخل منازلهم, كما يستهدف البرنامج المرضى غير القادرين على الوصول إلى مركز العلاج الطبيعي.

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ويخدم البرنامج _الذي يُشرف عليه كادر طبي مُميز من الأخصائيين المؤهلين علمياً وعملياً_ جميع فئات وزارة الداخلية والأمن الوطني, وذويهم المشمولين في التأمين الصحي.

ويعقد الأخصائيون جلسات العلاج الطبيعي لعددٍ كبير من مصابي الحروب السابقة, ومرضى الكسور, والجلطات الدماغية, وحالات الشلل الدماغي عند الأطفال, وحالات البتر, الأمر الذي يؤدي إلى تحسن الحالات بشكلٍ ملحوظ وسريع.

كما يُقدم الأخصائيون أدوات وأجهزة طبية مُساعِدة للمرضى, وذلك من خلال التواصل مع الجمعيات والمؤسسات ذات الصلة.

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