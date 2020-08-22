تراند اليوم : مشيخة المعاهد الأزهرية تختتم فعاليات جائزة القدس في حفظ القرآن

عشرة متسابقين يحفظون القرآن كاملاً

مشيخة المعاهد الأزهرية تختتم فعاليات جائزة القدس في حفظ القرآن

غزة / الخليج 365

انتهت أمس الخميس فعاليات اليوم السادس والختامي لجائزة القدس في حفظ القران الكريم كاملاً وتلاوته وتجويده، والتي نظمتها مشيخة المعاهد الأزهرية بفلسطين في قاعة الشيخ/ عبدالكريم الكحلوت بمعهد الأزهر الديني بغزة.

وقد شهد اليوم السادس والختامي من فعاليات جائزة القدس مشاركة عشرة متسابقين من حفظة القرآن الكريم كاملاً.

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وبين الشيخ الدكتور/ يوسف جمعة سلامة شيخ وعميد المعاهد الأزهرية بفلسطين، أن سبعة عشر متسابقًا كانوا يتقدمون للاختبار يوميًا أمام لجنة التحكيم، والمكونة من نخبة من أساتذة القراءات وعلوم القرآن والتفسير، وهم الأستاذ الدكتور/ محمد مصطفي نجم عميد كلية الشريعة بجامعة الازهر رئيساً، وعضوية كلٍ من: الدكتور/ سليمان موسى السطري أستاذ أصول الفقه، والدكتور/ صابر محمد أحمد عميد كلية الصحابة، والأستاذ/ إبراهيم محمود ابو جلمبو أستاذ القرآن الكريم بجامعة الازهر، والدكتور/ بسام رضوان عليان أستاذ التفسير بكلية الدعوة، والدكتور/ علي العجوري أستاذ التفسير.

وقال الشيخ سلامة: إن لجنة التحكيم اجتمعت أمس الخميس لتحديد أسماء الطلبة الفائزين.

ومن الجدير بالذكر أن مشيخة المعاهد الأزهرية بفلسطين ستنظم تحت رعاية الرئيس/ محمود عباس غدا السبت حفل اختتام فعاليات جائزة القدس في حفظ القرآن الكريم كاملاً وتلاوته وتجويده وذلك في معهد الأزهر الديني بمدينة غزة، حيث سيتم تكريم الفائزين، ولجنة التحكيم، ولجنة الإشراف على الجائزة، والجهات الداعمة للجائزة.

انتهى