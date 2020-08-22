تراند اليوم : أساب تعرق المرضي المفرط وعلاجه

وكالات - الخليج 365 تعد عملية التعرق هي عملية فسيولوجية للحفاظ على ‫درجة حرارة الجسم، فمن خلال تبخر العرق يتم سحب الحرارة من الجسم، ‫وبالتالي يتم حمايته من السخونة المفرطة، ولكن هناك بعض الأشخاص يعانون ‫من التعرق بشكل يزيد عن الحاجة التي تلزم لتنظيم درجة حرارة الجسم، وعندئذ ‫يتم تشخيص هذه الحالة باسم التعرق المرضي أو ما يعرف باسم فرط التعرق.

‫وقال كبير الأطباء بقسم الأمراض الجلدية ‫والحساسية بمستشفى ميونيخ الجامعي البروفيسور غيرد غاوغليتس، إنه ليس هناك تعريف دقيق لحالة فرط ‫التعرق. وأضاف أنه في حالة التعرق المرضي فإن الجسم يتصبب عرقا دون الارتباط بدرجة الحرارة أو المجهود البدني.

‫من جانبه، قال البروفيسور توماس ديرشكه، من الرابطة الألمانية لأطباء ‫الأمراض الجلدية، إنه لا يمكن مقارنة فرط التعرق بحالة تعرق الجسم أثناء ‫ممارسة الرياضة، حيث يظهر العرق على المصابين بغزارة.

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‫وهناك نوعان من فرط التعرق: الأولي والثانوي، وأوضح غاوغليتس أن الشكل الأولي من فرط التعرق لا يرجع ‫إلى أسباب مرضية، ولكن المرضى ربما يكون لديهم غدد عرقية أكبر، ‫يتم تحفيزها بشكل زائد. وقد يرجع فرط التعرق إلى أسباب نفسية مثل الخوف ‫والقلق والإجهاد المفرط.

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‫وفي حالة الإصابة بفرط التعرق الثانوي فإن التعرق بشكل زائد يكون عرضاً ‫لأحد الأمراض الأخرى. وقال ديرشكه إن فرط التعرق الثانوي قد ‫يحدث بسبب الإصابة بمرض السكري أو المشكلات الهرمونية مثل الغدة الدرقية ‫أو السرطان.

وبدورها، تنصح الطبيبة أورسولا هيلبيرت مولينغ مَن يعاني من ‫التعرق الشديد أثناء الليل باستشارة الطبيب لاستبيان أسباب هذه المشكلة.