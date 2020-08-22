تراند اليوم : لماذا قُطع رأس هذه الحسناء الهندية بالمنجل؟

وكالات/الخليج 365/ اتهم رجل بقطع رأس عشيقته بالمنجل بسبب شك في خيانتها له.

بحسب موقع ذا صن، ألقت الشرطة القبض على " بريتيش باتيل" -30 عاما- بتهمة قتل راقصة وعارضة أزياء بدوام جزئي في مومباي غرب الهند.

وبالرغم من أن باتيل متزوج، دخل في علاقة مع الراقصة " جيوتي سينج" بعد تردده على مكان عملها.

وذكرت التقارير أن سينج زارت مزرعة باتيل في قرية تيمبا للاحتفال بعيد ميلاده في 27 ديسمبر، وعادا إلى مومباي مرة أخرى للاحتفال بالعام الجديد.

وفي اليوم التالي، ذهبت الضحية إلى مزرعة باتيل مع سائقها وزوجته، ويبدو أن باتيل أثارته الشكوك ودخلا في شجار بسبب غيرته.

وكشفت التقارير المحلية إن المتهم استشاط غضبا وقطع رأس حبيبته بالمنجل قبل أن يفر من مكان الحادث، وأضافت أن السائق وزوجته فرا من المان خوفا من عودته لقتلهما، ث ذهبا مباشرة إلى الشرطة للإبلاغ عن الحادث.

وأثناء الاستجواب، اعترف باتيل بأنه كان يشتبه بان عشيقته على علاقة برجل آخر، كما أن علاقته بزوجته أصبحت متوترة.

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