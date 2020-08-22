تراند اليوم : سعر قياسي لسمكة

افتتح مزاد سوق تسوكيجي للمنتجات البحرية في العاصمة اليابانية طوكيو العام الجديد برقم قياسي جديد، حيث بيعت سمكة من نوع "تونة بليفين" بسعر قياسي.

وبيعت سمكة "تونة بليفين" التي وصل وزنها إلى 405 كيلوغرام بسعر قياسي، بلغ نحو 323 ألف دولار.

السمكة تم اصطيادها بالقرب من ميناء أوما في محافظة أوموري على المحيط الهادئ.

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إلا أن السمكة لن تعتبر الأغلى في تاريخ السوق، لأنه تم بيع سمكة من نوع "تونة أزرق الزعنفة" في عام 2013 بسعر وصل إلى 155.4 مليون ين ياباني، وكانت تزن 222 كيلوغراما.

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وبالرغم من ذلك، دخلت سجل الأرقام القياسية مع بداية العام كونها الأغلى في هذا العام.