تراند اليوم : تمارين البشرة تجعل المرأة أصغر سنآ وتغنيها عن كريمات مقاومة الشيخوخة

لندن /الخليج 365-غزة

ذكرت دراسة جديدة أن القيام بتمارين بسيطة للوجه لمدة 30 دقيقة يوميا لأشهر معدودة يمكن أن يعيد الشباب إلى الوجه عدة سنوات، وبذلك يمكن الاستغناء عن الكريمات المكلفة التي تستخدم لمقاومة علامات الشيخوخة.

وتمارين الوجه هذه المعروفة أيضا باسم "يوغا الوجه" هي توجه تجميلي ظهر في السنوات القليلة الماضية ويبشر بأن يكون بديلا غير ضار للبوتوكس (مادة تؤثر في نبضات الأعصاب وتستخدم في جراحات التجميل) أو الجراحة.

ورغم غرابة هذه التمارين التي قد يبدو فيها بعض الحماقة عند تغيير ملامح الوجه إلى مجموعة من الوضعيات المثيرة للسخرية، فإن أنصار هذه الطريقة يصرون على أنها تزيد الدورة الدموية في جميع طبقات الجلد الثلاث مما يسمح للأوكسجين والمواد المغذية بالوصول إلى الخلايا.

وقال الباحثون بجامعة نورث ويسترن الأميركية إن هذه التقنيات تحفز أيضا إنتاج الكولاجين والإيلاستين في الأدمة، الطبقة الوسطي من الجلد، مما يجعل الوجه أكثر نضجا وليونة وقوة، والأهم من ذلك أصغر سنا.

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وقد أثبتت الدراسة نجاحا فعليا بعد خمسة أشهر من التجارب على 27 امرأة خلصت فيها إلى أن هذه التمارين أظهرت الوجه أصغر سنا بنحو ثلاث سنوات حيث قللت بعض علامات الشيخوخة المرئية.

ووجدت الدراسة أيضا أنه بعد الأسابيع التسعة الأولى كانت النساء قادرات على القيام بهذه التمارين كل يومين لرؤية نفس التأثير.

ومن هذه التمارين ما يسمى طريقة "رافع الخد"، وهذه تشمل فتح الفم بشكل الحرف "أو" قبل وضع الشفة العليا فوق الأسنان والتبسم لرفع عضلات الخد، ثم رفع وخفض عضلات الخد بالأصابع بخفة.

وتمرين آخر يسمى "نحت الخدين السعيدين" ويشمل التبسم من دون إظهار الأسنان وضم الشفتين معا ثم وضع الأصابع على زوايا الفم وتحريكها لأعلى الخدين وتثبيتها في هذه الوضعية لمدة 20 ثانية. ومن تمارين الوجه التي قد تكون مفيدة تلك التي تنطوي على تجعيد والضغط على الخدين.

وأشار الباحثون إلى وجود العديد من العضلات التي تسمح بحركة الخدين بطريقة جماعية، وقد أظهرت الدراسة أن تقوية هذه العضلات تجعل الخدين العلوي والسفلي يبدوان أكثر امتلاء