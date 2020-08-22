تراند اليوم : ارطغرل 101 : موقع النور قيامة ارطغرل .. خبر محزن لعشاق مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الرابع الحلقة 101 الجديدة

عشاق مسلسل قيامة أرطغرل الحلقة 101الجزء الرابع ،نعود مع الحلقة 101 الجديدة من مسلسل قيامة ارطغرل الموسم الرابع، لكنا اليوم نحمل خبر محزن لمتابعي مسلسل قيامة ارطغرل في يوم كل اربعاء.

"قيامة أرطغرل" الحلقة 101 تم تأجيلها بسبب عطلة العام الجديد.

وكانت قد تأجلت الحلقة منذ أسبوعين بسبب الحريق الذي اندلع في موقع التصوير وكان من المفترض أن يتمّ عرضها اليوم الأربعاء 3 من يناير/كانون الثاني الجاري. لكن تصريح منتج المسلسل على صفحته الخاصة على الانستغرام، أغضب كلّ المشاهدين، حيثُ نشر بأنّ الحلقة 101 لن تعرض اليوم، وتمّ تأجيلها للأسبوع القادم يوم الأربعاء 10 من الشهر الجاري. لينهال عليه وابل من التعلقيات الحادّة من قبل عشاق المسلسل.

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مسلسل قيامة أرطغرل (بالتركية: Diriliş: Ertuğrul)، مسلسل تاريخي تركي تقع أحداثه في القرن 13 الميلادي، ويعرض سيرة حياة الغازي أرطغرل بن سليمان شاه، قائد قبيلة قايي من أتراك الأوغوز المسلمين ووالد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية. وقام بدور أرطغرل الممثل التركي إنجين التان دوزياتان.

المسلسل به كثير من الوقائع التاريخية العامة الخاصة بقبيلة قايي وتنقلاتها، ولكن أغلب الأحداث التفصيلية للمسلسل هي من الوقائع الدرامية غير التاريخية من وحي خيال وإبداع الكاتب والمنتج التركي محمد بوزداغ (بالتركية: Mehmet Bozdağ)، إلا أنها تخدم الخط العام للأحداث التاريخية من صراعات وخيانات يقابلها إقرار الحق والعدل والمرحمة.

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