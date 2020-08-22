تراند اليوم : هيفا بعد الاستحمام بدون ماكياج نهائياً – صورة

نشر خبير التجميل اللبناني بسام فتوح، صورة حديثة للفنانة اللبنانية هيفا_وهبي، ظهرت فيها بإطلالة طبيعية دون ماكياج بعد انتهائها من الاستحمام.

نالت الصورة اعجاب عدد كبير من محبي هيفا الذين اشادوا بجمالها الطبيعي.

كانت محكمة أسرة قصر النيل رفضت الدعوى المٌقدمة من الملحن والمنتج المصري محمد وزيري، لإثبات زواجه من الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، خصوصاً أنه لم يقدم مستند رسمي يثبت الزواج رغم تأجيل جلسات المحكمة لأكثر من مرة.

الوزيري تقدم بتِلك الدعوى محاولًا إثبات الزواج أمام المحكمة بعد اتهام هيفا له بسرقة أموالها وعقارتها.

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