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تراند اليوم : شرائح التفاح المقلي

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نقدم لك بعض الوصفات المتتالية لتصنعيها من التفاح والإجاص.

 الوصفة الثانية من التفاح: 
شرائح التفاح المقلي
*المقادير:

*لقلي التفاح:
- 2 حبتان من التفاح مقطعة إلى شرائح بسماكة 1cm 
- 2 ملعقتان كبيرتان من الزبدة
- 3 ملاعق كبيرة من السكر

*للإضافات عند التقديم:
- هال مطحون للرش على سطح الطبق
- 50g من الزبدة 
- 100g من السكر
- 100g من الطحين 
- ملعقة كبيرة من حبوب الهال المسحوقة كاملةً 
- كريم فريش أو اللبن للإضافة عند التقديم(ينصح بإضافة القليل من السكر عليها ومزجها معه)

*الطريقة:
*لتحضير الإضافات عند التقديم: سخني الفرن على حرارة 225 درجة مئوية. إمزجي الزبدة والدقيق والسكر والهيل لتحصلي على عجينة مقرمشة. ضعيها على ورقة الخبز في صينية الفرن واخبزيها لمدة حوالي 5 دقائق حتى تتلون قليلاً. ثم اتركيها لتبرد.

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*اللبن أو الكريم فرش: إخفقي اللبن أو الكريم فرش مع القليل من السكر الناعم وضعيهم جانباً.

*شرائح التفاح: الآن إقلى شرائح التفاح في الزبدة والسكر بمقلاة لمدة حوالي 3 دقائق على كل جانب.

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 *طريقة التقديم:
توضع شرائح التفاح المقلي على طبق ومعها توضع كسرات من بسكويت الهيل المقرمش، ويُضاف عليهم اللبن أو الكريم فرش المخفوق بالسكر، ويمكنك رش بعض مسحوق الهيل عليهم جميعاً.

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