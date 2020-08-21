تراند اليوم : بالفيديو- توقعات حايك 2016.. اغتيال ضخم في حماس و غضب السيسي لن يرحم

بيروت / مشرق نيوز

كعادته كلّ سنة، أطلّ #ميشال_حايك عبر شاشة “أم تي في”، وأطلق توقعات عدة للسنة 2016، هذه أبرزها:

لبنان

طوفان أصولي يعبر الحدود، وانفجارت تُقابل بانفجار شعبي

موسم السفارات آتٍ وأخبار الديبلوماسيين ستكون مثيرة

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