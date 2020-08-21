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تراند اليوم : سكريات المشروبات الغازية تزيد فرص الإصابة بسرطان الثدي

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أظهرت دراسة أمريكية جديدة أن المستويات المرتفعة للسكريات التي تتواجد في المشروبات الغازية والأطعمة السريعة مثل الكاتشاب والبسكويت وغيرها قد يزيد فرص الإصابة بسرطان الثدي بل وانتشاره أيضا في أعضاء أخرى بالجسم.
وقال القائمون على الدراسة من جامعة تكساس إنهم قاموا بتغذية فئران التجارب بالنظام الغذائي الغربي الغني بالدهون والسكريات، فوجدوا تزايدا في معدلات نمو الأورام السرطانية في الثدي، فضلا عن إمكانية انتقال المرض للرئتين.
وأوضح الباحثون، وفقا لصحيفة /ديلي ميل/ البريطانية، أنه تمت تغذية الفئران بشكل رئيسي بالسكروز، وهو مركب أساسي موجود في ملح الطعام وعادة ما يضاف للمشروبات الغازية والعصائر وبعض الأطعمة كاللحوم المصنعة والكاتشاب وصلصات المكرونة إلى جانب بعض المقرمشات والشيكولاتة.
وأضاف الباحثون أن الفئران التي تغذت على أنظمة خالية من السكريات وغنية بالنشا قلت لديها فرص الإصابة بالسرطان.
ويعتقد الباحثون أن تلك الدراسة هى الأولى التي تبحث التأثير المباشر لاستهلاك السكريات والإصابة بالسرطان وأيضا إمكانية انتقاله لأجزاء أخرى.

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