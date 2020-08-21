تراند اليوم : احذري من شرب الماء اثناء تناول الطعام

أكد الأطباء أن شرب السوائل مثل الماء والشاي بعد تناول الطعام أو أثناء ذلك يمكن أن يسبب أضرارا جسيمة للجهاز الهضمي وخاصة المعدة، وذلك بحسب دراسة نشرها موقع medikforum.ru.

وقال الأطباء أنه “عند شرب المياه من أجل أن يساعد على بلع الطعام تبطؤ عملية الهضم ما يسبّب أضرارا للمعدة”.

وأشار الأطباء إلى أن الإنسان عندما يبدأ بتناول طعامه تبدأ المعدة بفرز عصارة تكفي كميتها لهضم الطعام. لذلك عندما يشرب الإنسان السوائل مباشرة بعد الانتهاء من تناول الطعام فإن تركيز هذه العصارة ينخفض، ما يسبب بطء عملية الهضم.

ويمكن أن يؤدي هذا الأمر بحسب رأي الأطباء إلى تآكل غشاء المعدة.