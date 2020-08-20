تراند اليوم : موقع النور ارطغرل 104 : قيامة ارطغرل الحلقة 104 موقع النور أرطغرل الحلقة 104 الجزء الرابع الحلقة 104 الجديدة كاملة مترجمة

متابعات/المشرق نيز/ يستمر موقع النور وقناة trt التركية بعرض قيامة ارطغرل الجزء الرابع ضمن الحلقات الاسبوعية مع الحلقة 104 ،وفي مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 104 يخبر الأطباء أرطغرل بأن الام هايماه مصابة بمرض يأكل جسدها من الداخل، وهي للاسف أصبحت في مرحلة متأخر جدآ من المرض ولم تعد تستطيع أحتمالها.

ويحاول أرطغرل والاطباء إنقاذها لكن دون فائدة وينتهي الأمر بوفاتها، وعلى إثر ذلك يعم الحزن في كافة أرجاء القبيلة.

ننقل لكم في لفتة درامية جديد مسلسل قيامة أرطغرل التاريخي التركي الذي جذب أنظار واهتمام المشاهد العربي، مع بدء عرض الموسم الرابع منه، حيث يتابعه الملايين بالمنطقة مترجما أو مدبلجا عبر شاشات التلفزيون أو مواقع الفيديو، لينافس بذلك النسخة التركية منه.ويحظى موقع "النور" العربي، اتفاقية شراكة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية "TRT"، حصل بموجبها على حقوق بث مسلسل "قيامة أرطغرل" وعدد من مسلسلات الدراما التركية التي تنتجها الهيئة.

وتدور أحداث ارطغرل ، الذي يُعرض حاليا بموسمه الرابع، بين ولايتي حلب وأنطاكية في القرن الثالث عشر الميلادي، في زمن الصراعات بين الإمبراطوريات بالمنطقة.ويتناول المسلسل سيرة "أرطغرل بن سليمان شاه"، والد عثمان الأول، مؤسس الدولة العثمانية، في سياق رحلة البحث عن أرض يستقر فيها مع قبيلته لإنهاء معاناتهم وتنقلاتهم، بعد مرحلة طويلة من الخطر وغياب الأمن والبحث وعدم الاستقرار.والمسلسل يرسم "لوحة فنية لا تخلو من عناصر الجذب والتشويق، إذ مزج بين الفن والسياسة، وربط أحداث الماضي بمجريات الحاضر"، هكذا يتحدث عبد الباسط الشاجع، مذيع ومقدم برامج في إذاعة محلية بمحافظة مأرب (شمال شرق)، عن سبب شغفه الكبير بالعمل الفني.

ومسلسل "قيامة أرطغرل" يتصدر قائمة المسلسلات الأكثر مشاهدة في تركيا منذ ثلاث سنوات، ويعرض حاليا باللغة العربية على التلفزيون التركي TRT ، كما يعرض في كازاخستان وشرق أوروبا، ويتم التسويق له في عدة دول بينها إندونيسيا وبنغلاديش.

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والمسلسل تم إنتاجه عام 2014 وخضع المشاركون فيه لدورات مكثفة في امتطاء الخيل ورماية السهام واستخدام السيف بشكل منتظم لمدة 3 أشهر، بإشراف أشهر المدربين في تربية الخيل وفنون القتال في كازاخستان، خاصة أنه مليء بالإثارة والأحداث التي من شأنها جذب انتباه المشاهدين.وفاز "قيامة أرطغرل" بجائزة مهرجان الفراشة التركي كأفضل مسلسل لعام 2016، وعُرض موسمين كاملين منه على قناة "تي آر تي" التركية، ويتم الآن عرض موسمه الثالث، ودائماً ما يحتل أعلى نسب المشاهدة الأسبوعية والشهرية.

ووصل تأثير المسلسل على المشاهد العربي لحد كبير؛ حيث بدا الكثير منهم يستخدم بعض المصطلحات في حياتهم اليومية فيما بينهم مثل كلمات "قارداش؛ أي والله"؛ بالإضافة إلى وضع الكثير من الشباب صورة أرطغرل على صفحاتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

المشاهدة العربية لـ"قيامة أرطغرل" تتم عن طريق شبكة الانترنت؛ حيث يقوم موقع النور بترجمة المسلسل للغة العربية وبنشره، ليتناقله موقع تبادل الفيديو "يوتيوب" والمنافذ المرئية المختلفة.وبلغت عدد مشاهدات المسلسل المترجمة على الأقل مجموعها 200 مليون مشاهدة، حيث تأتي السعودية على أكثر البلاد العربية بنسبة 600 ألف مشاهد؛ يليها الكويت بـ 400 ألف، ثم مصر الجزائر والمغرب وقطر، بحسب الهاشمي.

وتدور أحداث مسلسل "قيامة أرطغرل" بين ولايتي حلب وأنطاكية في القرن الثالث عشر، في زمن الصراعات والنزاعات بين الإمبراطوريات في المنطقة، في وقت تزامن مع وصول دفعات جديدة من قبائل الأوغوز التركية (التركمان) إلى المنطقة.ويستعرض نزاع المغول والروم على المنطقة، حيث كان المسلمون يعانون الكثير من المشاكل في القرن الثالث عشر خاصة ضعف الخلافة العباسية، وكان العالم الإسلامي بانتظار قائد بطل، ليظهر أرطغرل متحدياً كل الظروف.ويتناول المسلسل سيرة أرطغرل بن سليمان شاه، والد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية، في سياق رحلة البحث عن قطعة أرض يستقر فيها مع قبيلته لإنهاء معاناتهم وتنقلاتهم، بعد مرحلة طويلة من الخطر وغياب الأمن والبحث وعدم الاستقرار.

وحاز المسلسل على إشادة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مقابلة تلفزيونية قبل أيام، قائلا إنه يحظى في الآونة الأخيرة باهتمام وإعجاب الجميع صغارًا وكبارًا، وأن أفراد أسرته أيضًا يتابعونه عن كثب، واصفا إياه بأنه بمثابة ردّ على أولئك الذين يستخفون بقدرات تركيا وشعبها.