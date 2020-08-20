تراند اليوم : ارطغرل الحلقة 104 مترجم : موقع النور قيامة أرطغرل الحلقة 104 مشاهدة مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الرابع الحلقة 104 الجديدة

نتابع من خلال نافذة موقع النور قيامة ارطغرل الجزء الرابع الحلقة 104 المسلسل التركي الذي يقص حكاية الأتراك والتمهيد لإقامة الخلافة العثمانية من خلال سرد تفاصيل حياة الغازي أرطغرل جد مؤسس الخلافة العثمانية،وتدور أغلب أحداث المسلسل بين ولايتي حلب وأنطاكيا في القرن الثالث عشر، في زمن الصراعات والنزاعات بين الإمبراطوريات في المنطقة، ففي الوقت الذي جاءت فيه قبائل التركمان إلى المنطقة، كان المغول والروم يتنازعان على المنطقة.

وكما اليوم، كان الدين الإسلامي يعاني الكثير من المشاكل في القرن الثالث عشر. وكان العالم بانتظار قائد بطل. حيث ظهر أرطغرل متحدياً كل الظروف.

وفي ذلك الوقت بدأ أرطغرل بن سليمان شاه، ووالد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية. رحلة البحث عن قطعة أرض يستقر فيها مع قبيلته المكونة من 400 خيمة لإنهاء معاناتهم وتنقلاتهم، بعد مرحلة طويلة من الخطر وقلة الأمان والبحث وعدم الاستقرار، وكانت الإمبراطورية الرومانية والمغول أكبر أعدائه، وفي وقت انحسار الآمال واليأس، جابه أرطغرل كل تلك المصاعب وانتصر على أعدائه بالعزم الصبر والذكاء ليهدي قبيلته أرضاً تستقر فيها. منهياً بذلك معاناتهم الطويلة. وليصبح بذلك الرجل الذي غيّر خارطة العالم ببنائه لأسس الإمبراطورية العثمانية التي انتشرت في قارات العالم القديم الثلاث.

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فبعد مضايقات المغول لقبيلة "كايي"، تعاني القبيلة من الفقر والبرد في الشتاء القارس، فتذهب إلى ولاية حلب بناءً على اقتراح "غون دوغدو" الابن الأكبر "لسليمان شاه" حيث يمنحهم والي المدينة "العزيزي" قطعة أرض حدودية في ولاية أنطاكيا.

وتبدأ المخاطر تحيط بقبيلة "كايي" في أرضها الجديدة، مع تدخل أرطغرل لإنقاذ عائلة مسلمة من الرومان ليكتشف لاحقاً أن تلك العائلة تتبع لسلالة السلاجقة الحاكمة.

يعرض المسلسل صراعات أرطغرل مع الخيانة والجواسيس والمحاربين الأشداء، في رحلة محفوفة بالخطر والخديعة والألم. كما يرصد من جهة أخرى الصداقة والتضحية والإيثار والشجاعة والجرأة والحب.

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فترة التحضير

بدأ كادر العمل تحضيراته في شهر أيار/ مايو من العام الماضي، خضع الممثلون فيها لدورات في تأهيل ركوب الخيل ورماية السهام واستخدام السيف بشكل منتظم لمدة 3 أشهر. تحت إشراف أشهر المدربين في تربية الخيل وفنون القتال من كازاخستان "جنكيز خان".

الشخصيات

- "إنغين ألتان دوزياتان – Engin Altan Düzyatan" بدور "أرطغرل".

- "كآن تاشانار – Kaan Taşanar" بدور "غون دوغدو".

- "سردار غوكهان – Serdar Gokhan" سليمان شاه.

- "عثمان سويكوت – Osman Soykut" ابن عربي.

هذا وأعلنت الشركة المنتجة للمسلسل استعدادها لتسويق المسلسل في 60 دولة عربية وأوربية خلال الفترات القليلة القادمة.

وشهد التصوير الأخير من مسلسل ارطغرل حضور نائب رئيس الوزراء التركي، حيث التقط العديد من الصور التذكارية مع أبطال المسلسل، وأبدي أعجابه الشديد بالمسلسل، حيث أكد على حرصه على مشاهدة حلقات المسلسل كل أسبوع، وشهد التصوير حضور رئيس الإذاعة والتلفزيون التركي أيضاً، واستمر التصوير أكثر من 6 ساعات في إسطنبول ومن المقرر انتهاء الجزء الرابع من المسلسل فى شهر يوليو 2018.