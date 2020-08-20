تراند اليوم : رجل مصري يعود للحياة بعد 36 عاما

عاد رجل مصري للحياة بعد 36 عاما، حيت انقطعت أخباره طوال هذه الفترة، وقضت المحكمة بأنه ميت، وبعد مرور تلك السنوات ظهر الرجل وعاد لمنزله في مصر.

ووفقا لعدد من الصحف والمواقع المصرية، فإن “عبود أحمد” انقطعت أخباره لمدة 36 عاما بعدما سافر إلى العراق للعمل هناك، مثلما فعل الكثيرون من أبناء جيله، لكنه فقد أوراقه هناك وذهب للسفارة المصرية في بغداد لكن دون فائدة.

وقال “أحمد”: «سافرت للعمل في العراق عام 1982، ولكنني فقدت أوراقي هناك وتوجهت إلى السفارة كي يساعدوني ولكن دون فائدة، فعملت في الزراعة ورعاية الغنم ومجالات أخرى حتى أستطيع العيش».

وأوضحت الصحيفة أن الأسرة ظنت أنه مات واستخرجت شهادة وفاته، ولكنه عاد إلى مصر بواسطة شاب يعمل في قنصلية مصر بأربيل.