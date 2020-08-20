تراند اليوم : ارطغرل 104 موقع النور ارطغرل 104 موقع النور قيامة أرطغرل الموسم الرابع الحلقة 104 كاملة : موقع النور ارطغرل الحلقة 104 مترجم

قيامة ارطغرل الحلقة 104 بجودة عالية مترجم للعربية مع تحليل الحلقة 104 من قيامة ارطغرل الجزء الرابع ، مشاهدة المسلسل التركي قيامة أرطغرل الحلقة 104 الموسم الرابع الحلقة 104 مترجم اون لاين ،وعرض موقع النور الحلقة 104 من مسلسل قيامة ارطغرل التارخي، وفي ارطغرل 104 يواصل أرطغرل صراعه مع الصليبين ويرفض تسليمهم القلعة ويعود إبن العربي إلا أن القبيلة تكون حزينة بسبب وفاة الأم هايماه .

وفي أحداث قيامة ارطغرل الحلقة 104،يرسل زعيم الصليبين رسولاً إلى الفارس أرطغرل لتسليم قلعة كازاجيسهار، إلا أن أرطغرل يرفض ذلك في البداية.أرطغرل كلف ارتوك بكشف خيانة عمالة كوبيك من خلال أرشيف الرسائل.أريس وتيتان يحشدان جنود في الغابة لمحاولة الانقضاض على القلعة إلا أن عيون أرطغرل تكون تراقبهم وتتابع تحركاتهم.أرطغرل يقول لمبعوث الامبراطور الذي جاء لطب تسليم القعلة "أنا جئت إلى هذه المناطق لهدم بيوت شركم".

و تدور احداث الحلقة الرابعة 104 من مسلسل قيامة أرطغرل في مزيد من التشويق حيث انا قصة مسلسل قيامة أرطغرل 4 هو مسلسل تركي يعود الجزء الرابع من المسلسل الاكثرة شهرة التاريخي التركي في مزيد من الاثارة والتشويق وهو مسلسل تاريجي تركي يعود احداثه في القرن 13 ميلادي ويرض سرة الغازي ارطفوال بن سليمان حيث تعود الحداثه فمن الوقائع الدرامية غير التاريخة ومن وحي الخيال .

ويعتبر المسلسل التركي من أكثر المسلسلات التاريخية التي حققت نسب مشاهدة عالية حتى الآن، حيث يوضح لنا منتج هذا المسلسل محمد بوزطاغ حياة أرطغرل، وكذلك بعض الوقائع والأحداث التاريخية، وتم ذلك من خلال 4 أجزاء كان بدايتها عام 2014 حتى وقتنا هذا موسم 2018 وصولاً بالجزء الرابع، كما تم تصوير مسلسل ارطغرل فى إسطنبول على البحر الأسود بتركيا، كما أعد المنتج لهذا المسلسل ما يقارب من 25 حصاناً، حيث تم تدريبهم جيداً على كثير من الحركات لكى تخدمه فى إنتاج مسلسله التاريخي، ويعتبر مسلسل قيامة ارطغرل من المسلسلات التي تحظي بتكلفة إنتاج هائلة.

القنوات الناقلة لمسلسل ارطغرل الجزء الرابع

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يتم بث حلقات مسلسل ارطغرل الجزء الرابع علي العديد من القنوات، لذلك سننشر لكم جميع ترددات القنوات التي تبث المسلسل، ويتم عرض حلقات المسلسل علي قناة تي اَر تي التركية كل يوم أربعاء، تحديداً الساعة الثامنة والنصف مساءاَ، وهو نفس الموعد الذي كان يتم إذاعة الحلقات فيه خلال الثلاث أجزاء السابقة، ثم يتم عرضة علي العديد من القنوات العربية المفتوحة وهم قنوات (وطن، اليرموك، فور شباب، الشرق، قطر)، ويتم ذلك خلال 24 ساعة من موعد عرض المسلسل على قناة تي اَر تي، سواء مدبلج أو مترجم إلي العربية.

حياة الغازي ارطغرل شاة فى المصادر والوثائق التاريخية

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لم يُذكر اسم ارطغرل فى أي مصدر من المصادر البيزنطية وحتى الإسلامية وحتى في جميع الوثائق المتأخرة مثل المؤرخ الشهير ابن بطوطه، لكننا نجد وثائق مدونة ومكتوبة عن حياة ارطغرل، وذلك فى الوثائق العثمانية التي تعود إلى القرن 15 الميلادي، ولكن يري المؤرخون أنها أخذت حجم كبير واصفين بأنها أسطورية إلى حد كبير، ويرجع السبب الرئيسي وراء عدم توافر المصادر التاريخية وكذلك الوثائق، هو الإغارة التي حدثت على الأناضول عام 804 هجرية، حيث تم حرق كل المصادر والوثائق خلال تلك الغارة التي قادها تيمور لنك، وعلى الرغم من ذلك إلا أنه تم العثور على بعض القطع المعدنية التي تحمل اسم أرطغرل واسم والده غندوز آلب، وهذه القطعة متواجدة الآن فى متحف الأثآر بإسطنبول.

كما أبدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أهمية هذا المسلسل التاريخي، كما أكد أن جميع أفراد أسرته تتابع مسلسل أرطغرل، حيث حقق مسلسل ارطغرل فى الفترة الأخيرة نسبة مشاهدة عالية فى الوطن العربي من مصر والمغرب وتونس، بالإضافة لبعض دول الخليج من السعودية والكويت.

أسباب شهرة مسلسل قيامة ارطغرل

عانت منطقتي أنطاكية وحلب قديماً من الغارات والهجوم المستمر من المغول، وكانت كل بلدة مستقلة عن الأخري فكان لابد من اتحاد تلك البلدتين لمقاومة الخطر المغولي، بالإضافة لضعف فترة حكم العباسيين فى تلك الفترة، لذا كان من الضروري وجود شخص بمثابة القائد لتوحيد تلك الصفوف لمقاومة هذا الخطر، وكان هذا القائد هو ارطغرل ابن سليمان شاه، الذي قام بالتخلص من المخاطر والمخاوف الداخلية، ومن ثم اتجه للمغول الخطر الخارجي المتمثل عليهم منذ فترات طويلة، وكانت تلك هي أحداث الأجزاء الثلاثة الأولى من مسلسل ارطغرل.

شهد التصوير الأخير من مسلسل ارطغرل حضور نائب رئيس الوزراء التركي، حيث التقط العديد من الصور التذكارية مع أبطال المسلسل، وأبدي أعجابه الشديد بالمسلسل، حيث أكد على حرصه على مشاهدة حلقات المسلسل كل أسبوع، وشهد التصوير حضور رئيس الإذاعة والتلفزيون التركي أيضاً، واستمر التصوير أكثر من 6 ساعات في إسطنبول ومن المقرر انتهاء الجزء الرابع من المسلسل فى شهر يوليو 2018.