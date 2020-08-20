تراند اليوم : شاهد .. شمعة 'مشتعلة' في الأذن تعالج عدة أمراض

أبو ظبي - وكالات - الخليج 365

رصدت صحف عربية، طرقاً مبتكرة وغريبة للعلاج استعرضت خلال معرض الصحة العربي منها "أير كاندل" لعلاج حزمة من الأمراض بالشمع وهي طريقة مبتكرة.

وأوضحت الدكتورة هارموني مبتكرة العلاج، أن أهم الأمراض التي تعالجها هذه الطريقة هي الصداع النصفي وأمراض الحساسية وحساسية الأنف وأمراض البرد والأنفلونزا وأمراض الجهاز التنفسي بشكل عام والتهابات الأذن والأذن الوسطى، فضلاً عن علاج التوتر العصبي وتؤدي إلى الاسترخاء، بحسب صحيفة البيان الإماراتية.

وأشارت إلى أن تقنية العلاج تعتمد على وضع شمعة مخصصة مجوفة من الداخل في أذن المريض ثم إشعالها وتستغرق من 12 إلى 15 دقيقة لتشتعل مدة اشتعال الشمعة بالكامل.

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وأكدت أن المريض يشعر بالتحسن فور احتراق الشمعة بالكامل وقد يحتاج المريض لجلسة أو جلستين بحسب نوع المرض وشدته. وأفادت أن هذه الطريقة ابتكرتهامنذ 26 عاماً تعرض للمرة الأولى في الشرق الأوسط.

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