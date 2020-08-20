تراند اليوم : ألتشين سانجو نجمة "حب للإيجار" في دور مصاصة دماء وهذا هو شريكها

أثنت الصحافة التركية على جرأة الممثلة التركية ألتشين سانجو بطلة "حب للإيجار" لرفضها الأعمال التلفزيونية التقليدية، وقبولها بطولة مسلسل الرعب "الموتى" وهو مسلسل تركي عن مصاصي الدماء الجديد من نوعه على الدراما التركية والجمهور التركي. واعتبرت الصحافة موافقة ألتشين على بطولة "الموتى" تحدياً لنفسها ولقدراتها كممثلة شاملة بعد نجاحها باللون التراجيدي في مسلسل "ليث ونورا" مع كيفانش تاتليتوغ، ونجاحها باللون الرومانسي الكوميدي في مسلسل "حب للإيجار" وفيلم "زمن السعادة" مع باريش أردوتش.

واختير الممثل الوسيم بيركان صوكولو بطل مسلسل "أغنية حياتي" الواسع الشعبية الذي حقق نجاح مميز في ثنائيته مع الممثلة الشقراء بورجو بيرجيك ليشارك إلتشين بطولة "الموتى" في ثاني عمل له مع إلتشين بعد مسلسلهما المشترك الأول "ليث ونورا" مع كيفانش تاتليتوغ.

وقد رحب الألاف باختيار بيركان صوكولو تحديداً دون غيره من الممثلين رغم فشل ثنائيته مع الممثلة سنيم كوبال في مسلسلهما "وجها لوجه" الذي أوقف بعد حلقات قليلة لفشله في الرايتنغ، وحمّل جمهور بيركان سنيم كوبال مسؤولية فشله لعدم كفاءتها بالتمثيل.

وانضمت لفريق "الموتى" حديثاً الممثلة سلمى أرجتش الشهيرة بالسلطانة خديجة في "حريم السلطان" بدور خاص ومؤثر، وأيضاً انضمت إليه الممثلة ميرفي بولوغور الشهيرة بالسلطانة نوربانو في "حريم السلطان4"، ونال اختيار ميرفي بولوغور استحسان الكثيرين في مواقع التواصل الإجتماعي.

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ومسلسل "الموتى" أول مسلسل تركي قصير سيعرض على الأنترنت حيث سينتجه صناعه في 10 حلقات فقط لا غير، ومن الآن ينتظره الملايين من عشاق ألتشين التي احتلت المركز الأول كأكثر الممثلات حديثاً عنها في السوشيال ميديا لعام 2017، كما فازت بجائزة أفضل ممثلة عالمية في مهرجان الضيافة الدولي الثاني في دبي.

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ويسري اعتقاد أن مسلسل "الموتى" لن يكون مجرد مسلسل تشويقي مرعب بل سيتخلله خط رومانسي سيجمع بيركان صوكولو وألتشين سانجو لجذب عدد أكبر من المشاهدين الذين أحبوا ألتشين باللون الكوميدي الرومانسي.