زوجة فنان شهير تضربه وكيف رد؟

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 20 أغسطس 2020 09:13 مساءً - ‏19 دقيقة مضت أخبار المشاهير 23 زيارة

شارك الفنان المصري محمد لطفي بلقطات مصورة وهو يساعد زوجته في ممارسة الملاكمة، لافتًا إلى أنه علمها كيف تلعب رياضته المفضلة التي يمارسها منذ سنوات.

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ووجه لطفي تحذيرا للرجال من تعليم زوجاتهم تلك الرياضة على وجه التحديد، ويبعث رسالته في إطار من المزاح مع الجمهور، بعدما حصل على لكمة بالعين دون قصد.

وقال «لطفي»، الذي كان يتلقى اللكمات من زوجته، عبر «إنستجرام»: «مانصحكوش إن حد يعلم مراته بوكس، كده خطر على حياتك»، وظهر «لطفي» وهو يمنحها تعليمات لضرب لكمات ثابتة وقوية، وفي نهاية الفيديو تلقى لكمة في عينه عن طريق الخطأ وتصوب قبضتها نحو كف يد الفنان، وقال لها ضاحكًا: «اضربي في كفي مش في وشي».

وكان الفنان نشر، منذ أيام، صورة لابنه عمر وهو يتدرب على الملاكمة في المنزل، وعلق على حماس نجله: «عمر محمد لطفي عجبته الملاكمة، إيه رأيكم أخليه يكمل ولا بلاش دي لعبة صعبة وإصابتها خطيرة».