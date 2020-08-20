إعلامي شهير يدخل في أزمة بسبب” ضعف الرجولة” .. ما علاقته زوجته مشاعل الشحي؟

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 20 أغسطس 2020 09:13 مساءً - أعرب الإعلامي أحمد خميس عن غضبه الشديد من الشائعة التي لاحقته خلال الأيام الماضية بأن انفصاله عن زوجته الإعلامية مشاعل الشحي جاء سببه ضعف رجولته، نافياً صحة ذلك.

وقال أحمد خميس عبر “إنستغرام”: “اللي قاعد يشكك في رجولتي.. هو اللي مشكوك في وضعه.. لأني أوفر ستريت.. وقفوا شائعات”.

وانهالت التعليقات على منشور، وقال متابعون: “ما لنا ذنب مشاعل هي اللي مطلعة الشائعة.. شوف مشاعل بأحمد أكيد بتكون هي السبب.. إذا أنت مو واثق بنفسك.. كيف الناس راح يثقون فيك”.

ويبدو أن الزوجين أحمد خميس ومشاعل الشحي لا يزالا يثيران الجدل منذ إعلان الشاب الإيراني شهاب “ملح الإنستغرام” نبأ انفصالهما، إلا أنهما لم يؤكدا الخبر كما لم ينفِ أحدهما الأمر، واكتفيا بشن تلاسن غير مباشر دائما ما يفسره الجمهور بقصد كل منهما الآخر.

ونشرت مشاعل قبل يومين صورة جديدة لها لكن تعليقها الذي أرفقته مع الصورة أثار جدلاً واسعًا، بقولها: “إعلان اليوتيوب 5 ثواني ما تحملته.. اتحملك أنت على أي أساس”، وفسّر جمهورها بأن قصدها زوجها أحمد خميس بعد أنباء عن وقوع خلافات حادة بينهما.

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ورد خميس عليها بنشره صورة له، وأرفقها بتعليق قائلاً: “لا تحزن على من تغيّر عليك فجأة.. فقد يكون اعتزل التمثيل وعاد إلى شخصيته الحقيقية”، وأيضاً فسّرها متابعوه بأنه يقصد مشاعل الشحي.

متابعو الزوجين لاحظوا تفاعل مشهور مواقع التواصل الاجتماعي السعودي ريان جيلر؛ مع منشورات كل من مشاعل الشحي وأحمد خميس، ودعمه لكل منهما على حدة، وموافقته على حرب التلاسن القائمة، ما جعل رواد السوشيال ميديا يشنون هجوما عليه.

وورّط المتابعون؛ ريان جيلر في أنه سبب الخلاف بين الزوجين، بسبب دعمه لحالة التلاسن الواقعة بين الطرفين، وعلّق بعضهم قائلين: “أنت تلعب على الحبلين ولا شنو، تروح لطليقته وارجع له اختار لك مكان واحد يخي”، و”مسوي نفسه مصلح اجتماعي”، و”أنت السبب”.

