فنانة شهيرة : أدخل في علاقة كل 3 أيام

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 20 أغسطس 2020 08:15 مساءً - خرجت الممثلة التركية الشابة ديميت أوزديمير عن صمتها لترد على الأنباء التي يتم تداولها بين الحين والآخر حول دخولها بعلاقة تجمعها بالفنان التركي مراد بوز.

ونشرت ديميت عبر ستوري إنستغرام الخاص بها تعليقاً مفصلاً عبّرت من خلاله عن استيائها من الأخبار التي يتم تداولها عنها كل فترة بخصوص حياتها الشخصية.

وقالت إنها دخلت في علاقات طويلة الأمد سابقاً لكن بحسب ما يُقال فهذا يعني أنها تلتقي بحبيب كل ثلاثة أيام وهو أمر يجعلها تشعر بالدهشة.

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وأضافت أنّها تعمل بشكل مكثف في تصوير مسلسلها الجديد وفي اليوم الذي تكون فيه بإجازة تقوم بالخروج مع أصدقائها من أجل التخفيف عن نفسها.

وعن رؤيتها مع مراد يداً بيد في يوم سابق قالت ديميت إنها تلتقي بالعديد من الأشخاص وتلقي التحية عليهم وتُصافحهم لكن ذلك لا يعني أنها في علاقة معهم.

وقبل أشهر قليلة كشفت العديد من وسائل الإعلام التركية عن انفصال ديميت أوزدمير عن رجل الأعمال يامان تاسيروغلو بعد علاقة قصيرة بدأت في شباط الماضي.