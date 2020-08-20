خطيبة فنان شهير تمتطي ظهره وتثير ضجة على السوشيال ميديا

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 20 أغسطس 2020 08:15 مساءً - ‏ساعتين مضت أخبار المشاهير 79 زيارة

حالة من الجدل أثارتها صورة للفنان المصري محمد الشرنوبي وخطيبته راندا رياض على السوشال ميديا بعد ظهورهما سوياً وهما يمارسان الرياضة بطريقة مختلفة، حيث وقفت راندا فوق ظهره وبدأت بممارسة التمارين.

ونشر محمد الشرنوبي صورة عبر “إنستغرام” ظهر فيها بوضعية الضغط وتقف فوق ظهره راندا رياض وهي تمارس الرياضة، وعلق عليها قائلاً: “نتمرن سويا.. معاً طول الحياة”.

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وفور نشره الصورة، انهالت عليه التعليقات ما بين مؤيد ومعارض، فقال متابعون: “والله عيب هاد الجرأة.. عاش ياعم أكيد فرحان أنت بالتثبيتة دي.. والله الوضعية جامدة.. أنت ممكن يجيلك انزلاق غضروفي كده.. عاش ياراندا سيطري من الأول”.

وتعتبر هذه الصورة من القلائل التي تجمع الشرنوبي براندا رياض، فالمعروف عنه عبر السوشال ميديا أنه قليل التفاعل بشأن صوره مع راندا حيث لا يتعمد نشر صور تجمعهما إلا في حدود ضيقة وغالباً ما تكون في المناسبات.