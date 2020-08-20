تراند اليوم : شبيهة ياسمين صبري المحجبة تشعل مواقع التواصل الاجتماعي وتتصدر تريند تويتر ( شاهد بالصور )

القاهرة - الخليج 365

أشعلت فتاة مصرية محجبة مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد أن ادعوا أنها تشبه إلى حد كبير الفنانة المصرية ياسمين صبري.

وتداول النشطاء مجموعة صور مع التعليقات بشأن الشبه بين الفتاة وياسمين صبري، حتى أصبح اسم الفنانة المصرية “ترند” على موقع “تويتر” في غضون ساعات قليلة على مستوى مصر.

ومن بين التعليقات التي تداولها المتابعون: “مش دي ياسمين صبري؟!”، و”دا يا جماعة ياسمين صبري قبل ما تتعرف على أبو هشيمة”، و”ياسمين صبري الغلابة”.

نجح البعض في الوصول لحساب الفتاة المحجبة، التي بدورها علقت على المقارنة بينها وبين ياسمين صبري، حيث تغزلت في نفسها قائلة: “إنتي قمر وشبه lily جدًا ومش ياسمين صبري لا أنا معرفش جابوا ياسمين صبري دي منين بجد”.

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ما استغل بعض المتابعين وصول ياسمين صبري لـ”التريند”، وتداولوا العديد من التعليقات بشأن محاولة الفنانة المصرية تقليد جورجينيا، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.





وكانت ياسمين صبري نشرت صورة عبر إنستغرام، مرتدية “شيميز” أحمر، وقامت برفع شعرها للخلف ووضعت مكياجا بارزا باللون الأحمر، بشكل جعلها أكثر أناقة وجمالاً وتشبه نجوم هوليود، ورغم جمال الإطلالة الجذابة إلا أنها لم تشفع لها عند جمهورها، الذي انهال بالانتقادات عليها.

وجاءت تعليقات جمهورها: “انتي بتتعمدي تقلدي جورجينا في كل صورة لكي وده هيقلل منك.. انتي يياسمين بتقلدي جورجينا حبيبة كريستيانوا.. ياسمين شكلها مسكت في لقب جورجينا العرب فهتقلد كل اطلالتها.. مو معقول هاد التقليد حتي في النظرة ياسمين لا زم تكون لك صورة وإطلالات حبيت إطلالات السابقة”.

يذكر أن ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة قد فاجآ الجمهور بارتباطهما في الـ 17 من أبريل الماضي بعد فترة خطوبة استمرت لمدة شهر، حيث دخلا القفص الفضي رسميًا في منتصف مارس/آذار الماضي.