تراند اليوم : توقعات سمير طنب 2020 .. توقعات الابراج سمير طنب 2020

توقعات الابراج سمير طنب 2020، قال خبير الابراج سمير طنب بان توقعات الابراج 2020 ستكون مختلفة في هذا العام، وهذا لما تم اكتشافه من خبايا، حيث سيكون هذا العام جميل لبعض الابراج وليس بالجيد للأبراج الاخرى، حيث تم توقع الكثير من مفاجئات لعد ابراج والتي سيكون لها عام 2020 هو عام التحقيق للأحلام، والتحقيق لعلاقات عاطفية جميلة والتي سيسودها الكثير من التوفيق والنجاح، قد جاءت توقعات الابراج سمير طنب 2020 على النحو التالي.

توقعات الابراج سمير طنب 2020

يُعتبر الدكتور سمير طنب من أكثَر الشّخصيَّات المَشهُورة في الوسط العربي في التوقعات الفلكية، وهو من أصل لبناني وفي المَقال التالي سنُطلعكم على أهم توقعات سمير طنب لعام 2020.

توقعات سمير طنب لبرج الحمل 2020

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من ناحية العمل، إتّكل على المريخ وجوبيتر لأنهما يُعطيان الزخم والقوة والنشاط لك ولتحرّكاتك، الحب لن يكون في أحسن حالاته فإبتداءً من 9 من الشهر الزهرة سَتُعاكسك وتُسبّب لك سوء التفاهم مع الزوج أو الحبيب.

إحتفظ بأعصاب باردة في مواجهة مشكلاتك المالية كي تُحسن تدبيرها بمنطق وعقلانية.

توقعات سمير طنب لبرج الثور 2020

احتفظ بالثقة بالنفس لأن المريخ وجوبيتر موجودان في العذراء وسَيُساعدانك في تعويض خسائرك من خلال الإيحاء لك بالمواقف المناسبة التي يجب عليك إتخاذها.

لا تستخّف بالفرص الإيجابية فهي ستّؤدي الى نتيجة هامة لمصلحتك.

اعمل على ترسيخ الإنسجام مع الشريك والأصدقاء.

توقعات سمير طنب لبرج الجوزاء 2020

في العمل هناك توتّر من أول الشهر وحتى 12 منه، لكن الأمور ستتحسّن بفضل التأثير الإيجابي للمريخ لأنه سَيُعطيك القدرة على ضبط الأمور.

الحب سيبتسم لك بدءاً من 9 الشهر فالتأثير الفلكي لكوكب الزهرة سيبرز قدرتك على جذب الآخرين. لا تكن مستعجلاً في إطلاق أفكارك ومشاريعك.

توقعات سمير طنب لبرج السلطان 2020

هذا الشهر مُخصَّص للنجاحات المهنية والمادية، فاوِضْ، فكر، قُمْ بإدارة طريق عملك.

من ناحية القلب المريخ والزهرة ليسا في وضعية مناسبة وهذا ما سَيُسبّب بعض المزاج السيء.

يجب ألاّ تشعر بالإحباط.

توقعات سمير طنب لبرج الاسد 2020

الشمس ومركور موجودان في برج العقرب وهذا سَيُسبّب بعض المتاعب في العمل، حتى تستعيد طاقتك، الزهرة الصديقة لك ستقترح عليك الخروج برفقة أصدقائك المقرّبين.

في منتصف الشهر ترتفع حظوظك العاطفية مع إحتمال حصول لقاء تنتظره منذ فترة .

توقعات سمير طنب لبرج العذراء 2020

هذا الشهر ملائم للمفاوضات وللدراسة وتحصيل العلم والمعلومات.

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كما أن الزهرة والمريخ سَيُساعدانك على تنظيم أعمالك من خلال مدّك بالخطط الإيجابية.

عاطفياً، لقاء تنتظره منذ فترة يجمعك بالحبيب، فالأسبوع الأول من الشهر حافل بالمفاجآت السارة ومناسب للقيام بمشاريع مشتركة برفقة من تحبّ.

توقعات سمير طنب لبرج الميزان 2020

الشمس وعطارد موجودان في البيت الثاني (بيت المدخول المادي)، إذن عليك أن تُركّز جيداً على أموالك وعليك بتوفير المصاريف غير الضرورية حتى لا تقع في مشاكل وهموم.

عاطفياً هناك أشياء جميلة ستحصل بدءاً من 9 الشهر، ولكن في منتصف الشهر قد تعرف بعض الصعوبات والعقبات ولكنك ستواجهها بحزم إذا ما برهنت عن مثابرة وجدّية.

توقعات سمير طنب لبرج العقرب 2020

هذا الشهر سيكون عَملك وحياتك الإجتِماعيّة الأساس بالنسبة إليك وهناك تقدّم واضح.

نَظِّم أوقاتك وبرنامج عملك ورَتِّب حساباتك حَسَب الوقت حتى لا تقع في الفوضى.

إذا أرَدت النّجاح إبحَث عن عِشرة الناجحين، حاوِلْ أن تُحافِظ على حقوق من تعمل معهم وإلاّ تسبّبت بضغينة وكره سَيُهدّدان سمعتك.

توقعات سمير طنب لبرج قوس 2020

النصف الأول من الشهر ستواجهك المتاعب في العمل، أما في النصف الثاني فسيصبح المريخ حليفك وتصبح الأمور تدور لمصلحتك.

سيدعمك كوكب الزهرة في كل ما له علاقة بالمشاريع الترفيهية.

أنت شديد الحساسيّة في الأجواء الإنفعالية ممّا يُضعف أعصابك.

توقعات سمير طنب لبرج الجدي 2020

مع الشمس ومركور والمريخ وجوبيتر التي تُساند مصالحك المهنية، سوف تصعد بقوة.

من ناحية القلب سَيُعاكسك كوكب الزهرة ولن تكون علاقاتك ناجحة كما تتمنّى.

حاوِلْ أن تكون أكثر تواصلاً مع من هم من حولك ولا تتخلّى عن مبادئك في نشر الفرح والتفاؤل.

توقعات سمير طنب لبرج الدلو 2020

أجواء مهنية صعبة، لكنك لن تتخلى بسهولة عن حماستك.

من ناحية القلب بدءاً من 9 الشهر، الزهرة والمريخ في الميزان سيجعلانك جذّاباً في أعين الجنس الآخر.

«العبقة» هي إحدى العوارض التي تزعجك، راجِعْ طبيبك فقد تكون عوارض تضخّم الغدة الدرقية.

توقعات سمير طنب لبرج الحوت 2020

على الرغم من العراقيل إلا أنك سَتُدبِّر أمورك، بفضل تواجُد الشمس ومركور في برج العقرب، تكون عنيداً ومصّراً لتحقيق كل أهدافك وستتطوّر إلى الأمام مع إمكانية بلوغ منصب أو ترقية تنتظرها منذ فترة.