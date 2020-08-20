تراند اليوم : احتفالات راس السنة في دبي 2020

احتفالات راس السنة في دبي 2020، رأس السنة الميلادية من اهم المناسبات التي تحتفل بها جميع دول الوطن العربي، تعم الاحتفالات جميع دول الوطن العربي بهذه المناسبة المميزة التي يقف عندها الفرد من أجل التغلب على عثرات الماضي و ابتداء سنة جديدة و مميزة، من خلال الاحتفالات يتمكن الاشخاص من التغلب على المشاكل التي واجهتهم في العام الماضي، و ايضا من اهم مظاهر الاحتفال التي تنتشر في الدول العربية اطلاق كم كبير من الالعاب النارية من خلال هذه الالعاب تكون بداية السنة الميلادية

احتفالات راس السنة في دبي 2020

دبي واحدة من اهم مدة الامارات المتحدة العربية التي تقدم مجموعة من الاحتفالات و التي من أهمها اطلاق الالعاب النارية حيث يتزين برج خليفة بهذه الالعاب يتوافد عدد كبير من السائحين على مدينة دبي بسبب الاحتفالات المميزة التي تقدمها المدينة.

ابرز احتفالات راس السنة في دبي 2020

الامات العربية المتحدة تضم عدد كبير من المعالم السياحية الى جانب اختلاف الجنسيات في الدولة هذا الأمر جعل منها منطقة جذب سياحي حيث تقدم المدينة مجموعة من الاحتفالات في هذه المناسبة الجميلة.

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هذه الاماكن المشهورة تقدم مجموعة من الاحتفالات المميزة الى جانب الالعاب النارية التي تنطلق في تمام الساعة الثانية عشر في منتصف الليل

عروض الالعاب الناري في حفلات دبي

برج خليفة

نافورة دبي

برج العرب