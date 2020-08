تراند اليوم : تهنئه براس السنه الميلاديه 2020

تهنئه براس السنه الميلاديه 2020 ،فساعات قليلة تفصلنا عن الموعد لحلول العام الجديد 2020، وبهذه المناسبة السعيدة جمعنا لكم أمسجات تهنئة لعام 2020 عبارات ورسائل تهنئة بمناسبة سنة 2020، حيث يسعد الكثير من الأشخاص عند تبادل لصور التهاني والتبريكات المعبرة عن الفرح والسعادة، وهُناك العديد من المسجات والرسائل التي تعبر عن الحب والرومانسية يمكنكم استخدامها بمناسبة حلول العام الجديد 2020 وفي المقال ننشر لكم أجمل المسجات للتهنئة بالعام 2020 عبارات ورسائل تهنئة بمُناسبة سنة 2020.

مسجات تهنئة بمناسبة السنة الجديدة 2020

نُهديكم أجمل وأروع المسجات المُعبّرة عن الحب والفرح والسعادة التي تُخيّم على قلوب العديد من الأشخاص بمُناسبة السنة الجديدة 2020، وفي صدد ذلك نطرح عليكُم جُلّة من أجمل وأروع مسجات التهاني والتبريكات بمُناسبة العام الجديد 2020.

================

أتحدى العالم وأنا معاك

وقول للبشر بأعلى صوت أنا أهواك

ومع بداية سنة جديدة أقول يا حبيبي

أن وقلبي وروحي وإحساسي برضوا معاك

اقرأ أيضاً

=========================

يا أغلى البشر والأحباب

سنة جديدة ع الأبواب

ودمعي والله على حد الاهداب

قررت أنسى العتاب

بلا ذنب وبلا أسباب

وأهديك أحلى المسجات

وأتمنى منك أسمع الجواب

================

لا تفتح الرساله إلا بعد مثل ما توقعت

تبي تشوف الرساله زين ؟ افتحها

أتمنى لك سنه سعيده

وعسى عامك سعاده

وحب ،،،

تذكر أنا أول من هنأك

الوداع

لاني مسافر

و ما ظن راح ارجع

أو نلتقى

المرسل: سنة 2019

===============

بدقها جلسه في صندوق الوارد

حتى 1 يناير 2019

عشان اكون اول شخص يقول لك

كل عام وانت بخير ياعز الناس

==================

الله ياسرع الليالي والايام..

الوقت يجري والليالي سريعه..

باقي قليل وتنطوي صفحة العام..

جعل السعاده والسعد في تبيعه..

=================

لست أول المهنئين

لكنني أرقهم كلمه..

وأصدقهم مشاعر..

وألطفهم عباره..

أنتقي أحرفي بكل إتقان..

ليس لأني مبدع الكلمه!!

بل لأنني سأوجهها لمن يستحقها

{{{كل عام وانت بخير}}}

==================

مرت سنة

وجت سنة

وراحت سنين

وبتجي سنين

وحبك بقلبي محفوظ

في كل آن وحين

وكل عام وإنت بخير

يارب آمين!!

كل عام وحبك الأجمل

يا مضوي شمعة سنيني

كل عام وأنت الأول

في حياتي وقلبي وعيني

============

ياحظك

يابختك

مين قدك

انا بقولك

“كل عام وإنت بخير”

===============

خاااص للغااالين

عمر السنه قرب على

آخر العام وأبي اتزهب للحياة

الجديده..أبنسف الماضي وأحكمه

بالأعدام إلا غلاك أنا أشهد إني

بزيده..دام الجسد هاليووم تقواه

الأقدام تبقى الأماني في سنتنا

الجديده..

رسائل ومسجات العام الجديد 2020 بالانجليزية

هناك العديد من الأشخاص الذين يبحثون عبر مُحرّك البحث جوجل عن أجمل الرسائل والمسجات المعبرة، وذلك بمناسبة حلول العام الجديد ولكن باللغة الانجليزية ومن هذه الرسائل:

“WISH U HAPPY

new YR-2020″

remember, I

greeted u first.

Advertisements

-«¤ 2020¤»-Just as I thought !

U cannot wait.. OK

Go ahead !

Open it…

a RELAXED Mind

a PEACEFUL Soul

a JOYFUL Spirit

a HEALTHY Body

and a Heart FULL of

LOVE.. That’s My

Wish 4 U In This

Year 2020

مسجات السنة الجديدة للحبيب 2020

يستمتع العديد من الأشخاص في تبادل المَسجات والرسائل المُعبّرة عن العام الجديد 2020.

=================

لو جرحنا

وإنجرحنا

خلنا ننسنا

أو نتناسا

المهم نبدى سنة جديدة

والقلوب فيها متصافية

=================

بتبدى سنة جديدة

وما نبي رسايل قديمة

نبي كل شيء جديد

نتفائل فيه بسنة سعيدة

=================

يا أغلى البشر والأحباب

سنة جديدة ع الأبواب

ودمعي والله على حد الاهداب

قررت أنسى العتاب

بلا ذنب وبلا أسباب

وأهديك أحلى المسجات

وأتمنى منك أسمع الجواب

=================

اليوم ميلادك وأنا فيه موعود…

يا أغلا دروبي ياغلاي وودادي..

الكون ونجومة على حبك شهود…

كل المجرة تعرف ان مرادي..

اليوم ميلادك وانا اليوم مولود..

مدام حبك حب والنبض هادي..

=================

ودعت بك عام مضى..

واقبلت بك عام جديد..

ياللي حياتي لك رضى..

يالله عسى عامك سعيد..

لاتحزن على الامس فهو لن يعود

ولاتأسف على اليوم فهو راحل

واحلم بشمس مضيئة في غد جميل وعام جديد 2020

فكرت أهديك في السنة الجديدة

عيوني

لكن ترددت في اللحظة الأخيرة

خفت أشتاقلك

وما أقدر أشوفك

=================

عدد ورق الشجر

وعدد رمش البصر

أهنيك قبل البشر

=================

عاهدت ربي

كل ما تمر سنة

أحبك أزيد

وأشتاقلك أكثر

وأتمنالك أجمل سنة

=================

كل عام وإنت بألف خير

يا أعز إنسان في قلبي الصغير

اليوم يوم ميلادك السعيد

نفسي ومنى عيني أشيلك وأطير

=================

اليوم زاد عمرك سنة

محتار ويش أهديلك أنا

تبي عمري

تبي روحي

إنت بس تدلل وأطلب

=================

ياعيد قلبي .. صاحبي عيد ميلادك ..

“العمركله” لك .. فرحه وشرحه ..

عساني حي .. وأحضر كل أعيادك ..

واهديك وردات الغلا فوق صرحه ..

ازداد عمرك .. صح!.. لكنه ازدادك ..

في خافقي لك بالغلا ألف صفحه ..

=================

نصيحة محب

شوف نفسك هالسنة وحاسبها

وشوف غلطاتك وعدلها

وإبدى سنة جديدة

بنفس حلوة وبريئة