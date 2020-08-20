تراند اليوم : مسلسل ابنة السفير الحلقة 3 ,,, ابنة السفير الحلقة 3 مترجم للعربية قصة عشق HD مسلسل ابنة السفير الحلقة ۳ كاملة

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ويسئلها لماذا حاولت الانتحار ، فترد عليه بأنها قفزت من قبل من الهاوية، فتتذكر لحظات تعرضها للاغتصاب والوقت الذي لم يصدقها أحدوبأنه صدق أكين.

أكين تتحسن حالته الصحية بعدما طعنته ابنتة السفير أثناء محاولته اغتصابها لمرة أخرى، فتفرح ابنة السفير بعدم موته ولأانها ليست قاتلة.

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