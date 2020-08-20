تراند اليوم : الامن الأردني يكشف تفاصيل الفيديو الفاضح- سيارة اللانسر المتداول في المملكة

عمان ( الأردن ) - الخليج 365

قالت مديرية الأمن العام في الأردن، إنها تجري التحقيق في فيديو فاضح انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لشاب وفتاة وهما يمارسان الرذيلة في الشارع العام.

وأوضح الناطق الاعلامي باسم المديرية، انه على إثر ورود وتداول مقطع فيديو غير أخلاقي وينافي كافة القوانين والعادات والتقاليد تم فتح تحقيق فيه للتأكد من صحته ومكان حدوثه والأشخاص الذين ظهروا خلاله لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

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وبحسب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فإن مقطع الفيديو الغير أخلاقي تم تصويره بالقرب من جامعة جرش ولم يتم تحديد هوية الشاب والفتاة، معتبرين هذا العمل تحديا للشعب الأردني كله وليس للسلطات فقط، وبأنه يهز أركان المجتمع الأردني الذي لا زال يحافظ على ألعاداتوالأخلاق والقيم الإسلامية، مطالبين بتطبيق القانون في حق المخالفين أمام العامة.

أما قناة "رؤيا" الأردنية، فنقلت عن الناطق باسم الأمن العام عامر السرطاوي، إن "التحقيقات في الفيديو الذي جرى تداوله، السبت، قادت إلى تحديد هوية الشخصين اللذين ظهرا خلاله وتبين أنهما غادرا خارج البلاد".

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