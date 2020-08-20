ياسمين صبري بالحجاب والحقيقة مفاجأة

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 20 أغسطس 2020 03:13 مساءً - ‏26 دقيقة مضت أخبار المشاهير 42 زيارة

أثارت فتاة مصرية محجبة الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الشبه الكبير بينها وبين الفنانة ياسمين صبري، ما أثار تعليقات واهتماماً كبيراً من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد انتشرت صور فتاة محجبة اعتبر البعض أنها شبيه بالفنانة ياسمين صبري وقام المتابعون فيما بينهم بمشاركة الصور والتعليقات في الساعات الماضية.

ونجح البعض في الوصول لحساب الفتاة المحجبة، التي بدورها علقت على المقارنة بينها وبين ياسمين صبري، حيث تغزلت في نفسها قائلة: “إنتي قمر وشبه lily جدًا ومش ياسمين صبري لا أنا معرفش جابوا ياسمين صبري دي منين بجد”.

Advertisements

ومن بين التعليقات التي تداولها المتابعون: “مش دي ياسمين صبري؟!”، و”دا يا جماعة ياسمين صبري قبل ما تتعرف على أبو هشيمة”، و”ياسمين صبري الغلابة”.