علا الفارس مذیعة الجزیرة ترقص وتتمايل داخل سیارتھا

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 20 أغسطس 2020 02:13 مساءً - حرصت الإعلامیة الأردنیة علا الفارس على مشاركة متابعیھا فیدیو عبر حسابھا على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظھرت علا الفارس بإطلالة كاجوال ممیزة من سیارتھا في منطقة جلیدیة، وھو ما دفع متابعیھا إلى إبداء إعجابھم في تعلیقاتھم.

وظھرت علا الفارس مرتدیة ملابس شتویة، حیث ارتدت بلوفر باللون الأصفر بأكمام طویلة، وھو ما أبرز أناقتھا.

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وتركت علا الفارس شعرھا منسدلا على ظھرھا بطریقة عشوائیة ناعمة، وھو ما تناسب مع تفاصیل إطلالتھا.

ولم تتكلف علا الفارس في وضع الماكیاج، حیث اكتفت بوضع اللون الكشمیري كأحمر شفاه.

وأكملت علا الفارس إطلالتھا ببعض الإكسسوارات البسیطة، حیث اختارت قرطین ناعمین باللون الفضي، مع ساعة ید ونظارة شمس باللون البني.