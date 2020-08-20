تعرف على أزواج “الشحرورة” العشرة أحدهم أخ الملك سلمان وآخر طلقها بعد ساعات

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 20 أغسطس 2020 02:13 مساءً - اشتهرت الصبوحة بحبها للحياة ومحاولة الاستمتاع بها إلى أقصى حد .. فكما عرفت بأغنياتها وأفلامها وحفلاتها ، عرفت كذلك بكثرة زيجاتها التي قال البعض أنها تجاوزت العشرة المعروفين ..

تزوجت الفنانة اللبنانية صباح من 10 رجال أغلبهم من الشخصيات المعروفة و من النجوم وتراوحت فترة الزواج بهم بين بضعة أيام قضتها مع الممثل والنجم الراحل “رشدي أباظة” و18 عاما قضتهم مع الفنان اللبناني فادي قنطار !

وفيما يلي نعرض أسماء الأزواج العشرة للصبوحة مرفقة بالصور التي أتيحت لنا عنهم :

1. نجيب شماس

الزوج الأول لصباح ووالد ابنها الدكتور صباح شماس، دام زواجهما 5 أعوام، بعد أن تزوجته فور بلوغها ال18 عاماً.

2. خالد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود

الأمير خالد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود (1940 – 7 يوليو 2020) الابن التاسع للملك سعود بن عبد العزيز آل سعود، من زوجته الأميرة جميلة أسعد إبراهيم مرعي. عمل كرئيس للحرس الوطني السعودي ثم رئيسا للديوان الملكي، حتى استقالته في 7 ذو الحجة 1382هـ.

تم الطلاق بينهما بعد عدة أشهر بسبب اعتراض عائلته على هذا الزواج.

3. أنور منسي عازف الكمان المصري

دام زواجهما 4 أعوام وأثمر عنه ابنتهما هويدا، وانتهى زواجهما بسبب إدمان أنور منسي على القمار.

4. أحمد فراج

ممثل ومذيع مصري، دام زواجهما 3 أعوام بعد أن التقيا في فيلم “امرأة و3 رجال”.

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5. الفنان رشدي أباظة

كان زواج النجمين مفاجأة للجميع، حيث عقد القران في بيروت وبعد يومين من الزواج سافرت صباح إلى المغرب لإحياء بعض الحفلات هناك، وطلبت الطلاق من رشدي أباظة فور عودتها لأسباب غامضة.

6. الفنان يوسف شعبان

استمر الزواج شهراً واحداً فقط، ثم حدث الطلاق دون إعلان الأسباب.

7. النائب اللبناني يوسف حمود

والذي قضت معه عامين، فعلى الرغم من أنها رضيت بالقيود التي أحاطتها في حياتها مع يوسف، بسبب حبه الصادق لها، إلا أن الجمود أصاب علاقتهما بسبب انشغالهما في حياتيهما.

8. الفنان وسيم طبارة

ممثل كوميدي ومخرج وممثل مسرحي لبناني، دام زواجهما 5 أعوام.

9. الفنان اللبناني فادي قنطار “فادي لبنان” قضت معه 18 عاماً.

10. جوزيف غريب

مسرح الشعر الخاص بها منذ 17 عاماً، والذي تزوجت به العام الماضي، حيث دخلت موسوعة غينيس كأكبر عروس كونها تبلغ 85 عاماً.