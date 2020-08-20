نور الغندور تظهر بنيولوك جديد – هكذا بات شكلها

ظهرت نور الغندور وهي فنانة مصرية مقيمة في دولة الكويت بنيولوك جديد اليوم الخميس ، الأمر الذي اثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث تباينت ردود أفعال متابعيها حول شكلها الجديد.

وظهرت الفنانة نور الغندور في النيولوك الجديد بشكل مغاير عما اعتاد المتابعون على رؤيته، إذ صبغت شعرها كاملا باللون الأشقر الذهبي بدلا من الأسود سابقا، وعدلت رموشها وأجزاء مختلفة من وجهها وجسدها.

وعقب أحد النشطاء على نيولوك نور الغندور الجديد، قائلا : " حرفيا، هي ركبت رأسا جديدا وليس فقط وجه إذ أرفق في التعليق صورا للنجمة المصرية الكويتية قبل وبعد الإطلالة التي فاجأت جميع الناشطين فيها ".

واعتبر ناشط يدعى عبدالله زارا في تغريده له على توتير إن شكل الفنانة نور الغندور قبل عمليات التجميل والنيولوك الجديد كان أجمل، متسائلا : “لا أدري لماذا خربت نفسها بهذا الشكل”. إذ لقي تأييدا من المغردين.

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وشبه ناشطون آخرون نور الغندور في النيولوك الجديد بالممثلة اللبنانية مايا دياب بعد عمليات التجميل أيضا، إلا أن العديد منهم تمسك بفكرة أن شكلها السابق كان أرقى؛ لأنه طبيعي بدون أن عملية تجميل.

في المقابل، أشاد مغردون بخطوة نور الغندور الجريئة التي أقدمت عليها، حيث قالت إحداهن : " المشكلة هي بكل حالاتها حلوة، لماذا التنمر وأين المشكلة إذا حبت تغير من شكلها. ترا لا هو عيب ولا حرام”.

وكانت نور الغندور قد أثارت جدلا على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن رسمت تاتو جديد أشقر على حاجبيها، وغيرت لون شعرها من الأسود إلى البني الفاتح.