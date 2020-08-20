تراند اليوم : فرنسا توقف دعم أدوية الزهايمر.. والسبب؟

قررت السلطات الفرنسية الكفّ عن دعم الأدوية المضادّة لمرض #الزهايمر، لاعتبارها غير فعالة بما فيه الكفاية، ويمكن أن تؤدي إلى مضاعفات خطرة.

وهذه الأدوية الأربعة والوصفات المتفرعة منها كانت مشمولة بدعم من وزارة الصحة بنسبة 15%.

لكن الوزارة أعلنت وقف هذا الدعم اعتباراً من أول آب/أغسطس المقبل، وهو ما أثار جدلاً مع جمعيات المرضى والأطباء.

وقالت الوزارة إن هذا القرار لم يتّخذ لأسباب مالية، بل لأن هذه #الأدوية قد تكون ضارّة وذات أعراض جانبية كثيرة.

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وأكدت أن المبالغ الموفّرة من وقف الدعم ستذهب إلى "الفرق التي تعتني بمرضى الزهايمر"، بحسب فرانس برس.

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ويصيب هذا #المرض وغيره من أمراض الخرف ما بين 850 ألف شخص ومليونا و200 ألف في فرنسا، بحسب الأرقام الرسمية.

لكن هذه الأرقام ليست سوى تقديرات، بسبب صعوبة تحديد العدد الدقيق للمرضى.