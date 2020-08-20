تراند اليوم : بالصور.. هكذا احتفلت أسرة مبارك بتخرج حفيده

احتفلت أسرة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك بتخرج حفيده عمر علاء مبارك من مدرسته الثانوية، والتقطت صورا جماعية عند الأهرامات.

ويبلغ عمر علاء من العمر ١٨ عاما، وهو أحد لاعبي قطاع الناشئين في فريق كرة القدم بالنادي الأهلي، والابن الوحيد لعلاء مبارك بعد وفاة شقيقه محمد في العام 2009.

وظهر في الصورة كل من علاء وجمال نجلي مبارك وزوجتيهما، كما ظهرت فريدة جمال مبارك وباقي أفراد الأسرة وأصدقاؤهم.

وكانت الأسرة قد احتفلت بعيد ميلاد مبارك التسعين في الرابع من مايو الماضي، حيث ظهر الرئيس الأسبق بصحة جيدة.