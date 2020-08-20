تراند اليوم : هواتف محمولة شاومي تعلن عن هاتف Mi 8 إلى جانب Mi 8 EE و Mi 8 SE

أعلنت شركة شاومي الصينية اليوم عن هاتفها الرائد الجديد المسمى Xiaomi Mi 8، مؤكدة بذلك معظم الشائعات السابقة التي تناولت الجهاز، والذي أصدرته الشركة للاحتفال بالذكرى الثامنة لدخولها السوق، بحيث يتضمن الهاتف مجموعة من المواصفات العتادية الرائدة مثل أحدث معالجات شركة كوالكوم Snapdragon 845، وكاميرا خلفية مزدوجة، ونظام تحديد المواقع العالمي GPS المزدوج.

ويعد هذا الهاتف أول هواتف شاومي التي تتضمن نتوء في الحافة العلوية من الجهة الأمامية قابل للإخفاء، ويتضمن هذا النتوء نظام للأشعة تحت الحمراء لفك قفل الجهاز من خلال التعرف على الوجه، بحيث تعمل هذه الميزة حتى في البيئات المظلمة، مع 6/8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و 64/128/256 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية، وبطارية بسعة 3400 ميلي أمبير داعمة لتقنية الشحن السريع Quick Charge 4.0.

واستعرض لي جون Lei Jun، الرئيس التنفيذي للشركة هاتف Xiaomi Mi 8 الذي يتضمن كاميرا مزدوجة بعدسة أساسية بدقة 12 ميجابيكسل وفتحة عدسة f/1.8 بمستشعر IMX363 من سوني وعدسة ثانوية مقربة تليفوتوجرافي بدقة 12 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.4 بمستشعر S5K3M3 من سامسونج، بحيث توفر الكاميرا العديد من التحسينات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي للتعرف على المشاهد والحصول على لقطات أفضل ضمن ظروف الإضاءة المنخفضة.

وصرح الرئيس التنفيذي بفخر أن الهاتف قد حصل على تقييم 99 نقطة في اختبارات منصة DxOMark، أي أكثر من تقييم 97 نقطة لهاتف Xiaomi Mi Mix 2s و iPhone X، مع حصول فئة الصور على تقييم 106 نقطة، ويرجع الفضل في ذلك إلى تقنية جديدة تسمح بالتصوير في البيئات منخفضة الإضاءة، كما أنه يحتوي على وضع Portrait Mode المعزز بالذكاء الاصطناعي مشابه لما رأيناه لأول مرة ضمن هاتف شركة آبل الرائد iPhone X.

كما يتضمن جهاز شاومي الجديد كاميرا أمامية مخصصة لالتقاط صور سيلفي وإجراء المكالمات الفيديوية بدقة 20 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.0 مدعومة ايضًا بالذكاء الاصطناعي لوضع Portrait Mode وتأثيرات الجمال Beautify، مع الإشارة إلى أن مستشعر فك قفل الجهاز من خلال ميزة التعرف على الوجه ثلاثية الأبعاد منفصل على مستشعر الكاميرا الأمامية.

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وبالحديث عن باقي المواصفات، فقد حصل الجهاز الذي يتضمن معالج Snapdragon 845 ثماني الأنوية على نتيجة 301,472 علامة على مؤشر قياس الأداء Antutu، مع شاشة بقياس 6.21 إنش من نوع AMOLED مصنعة من قبل سامسونج بدقة 2248×1080 بيكسل داعمة لنسبة العرض 18.7:9، مع تواجد منفذ USB-C والتخلي عن منفذ سماعات الرأس التقليدي من قياس 3.5 ميليمتر.

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ويعد هاتف Xiaomi Mi 8 بمثابة أول هاتف ذكي مع نظام GPS ذي التردد المزدوج، حيث يقوم الهاتف بربط التردد التقليدي L1، المستخدم في الهواتف الأخرى بتردد L5، والذي يستخدم في الغالب من قبل صناعة الطيران، حيث من المفترض أن يجعل هذا الأمر الخدمات القائمة على تحديد الموقع مثل التنقل والملاحة أكثر دقة بالمقارنة مع أي وقت مضى.

كما كشفت شاومي على نسخة محدودة وحصرية من هذا الجهاز تدعى Xiaomi Mi 8 Explore Edition، بحيث تتضمن هذه النسخة قارئ بصمات الأصابع المدمج تحت شاشة العرض على غرار جهاز Vivo X21 الذي تم إطلاقه مؤخرًا، وجهة خلفية شفافة يمكن إلقاء نظرة خاطفة على الأجزاء الداخلية للجهاز من خلالها، وهو أول هاتف أندرويد في العالم يستخدم تقنية التعرف على الوجه ثلاثية الأبعاد 3D Face Unlock، والتي تتشابه مع ميزة Face ID الموجودة ضمن جهاز iPhone X، مع وجود مكافئ لميزة أنيموجي Animoji الخاصة بآبل.

وبغض النظر عن ما سبق، فقد أعلنت الشركة أيضًا عن Xiaomi Mi 8 SE، وهي النسخة الأصغر والأقل ميزات من نسخة الهاتف الأساسية، والتي يبدو أنها تستمد تسميتها من هاتف آبل، بحيث يعد هذا الجهاز أول هاتف ذكي يستخدم معالجات الفئة الجديدة من كوالكوم المسماة Snapdragon 700، إذ يتضمن معالج Snapdragon 710 ثماني الأنوية بتردد 2.2 جيجاهيرتز مع وحدة معالجة الرسوميات Adreno 616، وشاشة من نوع OLED بقياس 5.88 إنش بدقة 1080×2248 بيكسل.

ويتضمن الجهاز قارئ بصمات الأصابع في الجهة الخلفية، وميزة Face Unlock، و 4/6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و 64 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية، مع كاميرا خلفية مزدوجة بعدسة أساسية بدقة 12 ميجابيكسل وعدسة ثانوية بدقة 5 ميجابيكسل، بفتحة عدسة f/1.9 وتأثيرات Bokeh mode و Portrait mode وضبط HDR والفلاش المؤقت أحادي اللون ووضع البانوراما وتقنية التعتيم ومثبت الصورة الرقمي وميزات الذكاء الاصطناعي.

كما يتواجد كاميرا أمامية بدقة 20 ميجابيكسل قادرة على تصوير فيديوهات بدقة 4K وفيديوهات الحركة البطيئة، وتشير المعلومات إلى أن معالج Snapdragon 710 قادر على توفير ما نسبته 30 في المئة من استهلاك الطاقة بالمقارنة مع معالج Snapdragon 660، مع أداء أعلى بنسبة 20 في المئة، مما يعزز من أداء البطارية التي تأتي بسعة 3120 ميلي أمبير الداعمة لميزة الشحن السريع Quick Charge 3.0.