تراند اليوم : ترامب يؤكد: القمة مع الزعيم الكوري الشمالي ستعقد في 12 من الشهر الجاري

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن قمته المرتقبة مع الرئيس الكوري الجنوبي كيم جونغ-أون ستعقد في سنغافورة في 12 من الشهر الجاري، وذلك بعد أسبوع من إعلان إلغائها.

وجاء إعلان ترامب بعد محادثات مع مبعوث كوري شمالي رفيع في البيت الأبيض.

وأشار ترامب إلى أن كوريا الشمالية "تريد نزع الأسلحة النووية" على الرغم من عدم ورود أي تأكيد عن ذلك من بيونغيانغ.

وقد سلم المبعوث الجنرال كيم يونغ-تشول رسالة من الزعيم الكوري الشمالي إلى الرئيس ترامب.

وقال الرئيس ترامب إنها "رسالة مثيرة للاهتمام جدا وقد يكون مناسبا في المستقبل" نشرها، لكنه قال لاحقا إنه لم يقرأها بعد.

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وأوضح ترامب أن قضية حقوق الإنسان لم تناقش في اللقاء.

وقال ترامب للصحفيين في حديقة البيت الأبيض "سنجتمع في 12 يونيو/حزيران في سنغافورة. والأمور تسير بشكل جيد جدا".

وأضاف "علينا أن نعرف هؤلاء الناس جيدا".

وسيكون اللقاء التاريخي بين ترامب وكيم أول لقاء بين زعيمين من الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.