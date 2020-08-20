تراند اليوم : السبكي: هيفاء وهبي مازالت مدينة لي بهذا المبلغ

مازالت أزمة المنتج المصري #محمد_السبكي مع الفنانة اللبنانية #هيفاء_وهبي مستمرة، تلك الأزمة التي بلغت ذروتها قبل 8 أشهر حينما صدر قرار بإيقاف هيفاء ومنعها من التمثيل.

وعلى الرغم من عودة هيفاء إلى التمثيل مرة أخرى، وإحيائها للعديد من الحفلات في مصر، وتطل في شهر رمضان الجاري بمسلسلها " #لعنة_كارما"، إلا أن محمد السبكي أكد أن القصة لم تنتهِ بعد.

وفي لقاء تلفزيوني أكد المنتج المصري أنه لن يتعاون مع هيفاء وهبي مجدداً بعدما صار لا يحبها، على الرغم من أنه كان يرغب في أن يصنع منها نجمة سينمائية.

وحينما كانا يعملان معا على فيلم "ثانية واحدة" الذي تقوم ببطولته هيفاء، أخبرته أن المخرج سامح عبد العزيز طلب منها الظهور كضيفة شرف في فيلم يستعد لتصويره.

وهو ما رفضه السبكي، خاصة أن هذا الفيلم سيكون منافسا لفيلمها في نفس الموسم، وصناعه سيستغلون تواجدها من أجل الترويج للفيلم باسمها، بالإضافة إلى كون العقد يمنعها من ذلك.

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انتهى الأمر عند هذا الحد، وانشغلت هيفاء بتصوير مسلسلها الدرامي، ليفاجأ السبكي أنها قامت بتصوير الدور دون علمه، وهو ما جعله يغضب بشدة ويتقدم بشكوى ضدها.

ليتم الحكم لصالحه بمبلغ تعويضي عن الأيام التي تم تصويرها، وكذلك رد العربون، كاشفاً عن كونها قبل أيام منحته جزءا من أمواله، ومازالت مدينه له بـ20 ألف دولار حتى الآن.

ويبدو أن تلك التصريحات أغضبت هيفاء وهبي بشدة، وعلى الرغم من كونها لم تخرج لترد عليها بشكل مباشر، إلا أن تداولها أثار استياءها.

وهو ما ظهر من ردها على بعض من قاموا بنشر تلك الأخبار، حيث جاء الرد غاضبا للغاية وهاجمت من قاموا بالنشر، وتحدثت عن السبكي قائلة "لو هيدا اللي اسمه سبكي بدو مني ليرة كيف أنا عم صور مسلسل؟".