تراند اليوم : مرتضى منصور يكشف حقيقة عودة عبد الله السعيد للزمالك

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن هناك احتمالية لعودة عبد الله السعيد، لاعب الأهلي المنتقل لأهلي جدة السعودي، إلى نادي الزمالك.

وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "من الوارد أن يعود السعيد إلى الزمالك عقب المونديال". وأردف: "اللاعب كان متاحاً للأهلي ولكنه باعه لأهلي جدة السعودي، كل الأمور متاحة".

وأشار رئيس نادي الزمالك، إن النادي وصله إنذاراً أمس بدفع مستحقات اللاعب السابق أليكسيس موندومو، حتى لا يتم خصم 6 نقاط من رصيد النادي في مسابقة الدوري.

وأضاف : الوزير وضعنا في مأزق كبير بعدما ساعد ممدوح عباس في الحجز على أرصدة النادي".

وأكمل: "لا أملك أي أموال لسداد مرتبات العاملين والموظفين بالنادي في الوقت الحالي".

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وأردف: "قابلت رئيس الوزراء ووزير العدل، لإيجاد حل لأزمة الزمالك في الوقت الحالي".

وأوضح: "سأعقد مؤتمراً صحفيا يوم الأحد المقبل، لكشف ما فعله وزير الشباب والرياضة، بالإضافة لعرض مستندات خاصة من داخل الأهلي لكشف قيمة التبرعات التي حصل عليها الأهلي ولم ينظر إليها وزير الشباب والرياضة".

واستطرد: "احترم الأهلي وأقدر وأقدر رئيسه محمود الخطيب، لكنني أعقد مقارنة بين معاملة وزير الشباب والرياضة للأهلي والزمالك".

وأتم رئيس الزمالك حديثه إلى أن هناك جلسة في محكمة عابدين يوم الأحد المقبل للنظر في رفع الحجز عن أموال الزمالك.