تراند اليوم : من أبو الهول للهرم.. هل عاش الفراعنة على سطح كوكب المريخ؟

من فترة إلى أخرى تظهر بعض التقارير التى تزعم وجود حضارات سابقة عاشت على سطح كوكب المريخ، وهذا من خلال تحليل بعض الصور التى ترسلها المركبات الفضائية من سطح الكوكب الأحمر، وبعض تلك الصور ادعى البعض أنها تعود إلى تماثيل تشبه ما كان يصنعه الفراعنة، وفيما يلى نسلط الضوء على أبرزها.

أبو الهول على المريخ

نشر موقع "ميرور" البريطانى، صورة من سطح المريخ يزعم البعض أنها تظهر تشكيل صخرى يشبه إلى حد ما التمثال المصرى القديم "أبو الهول"، وعلى الرغم من أن الصورة غير واضحة إلا أنها انتشرت على الإنترنت بشكل واسع، وأشار البعض إلى أنها دليل على وجود حضارات على المريخ قديما.

كليوبترا

لم يقتصر الأمر على أبو الهول والأهرامات، ففى شهر إبريل الماضى قال عالم فضاء هولندى يدعى "جو وايت"، أنه تمكن من رصد رأس تمثال أنثوى صغير يشبه صورة منحوتة لمقاتل يرتدى خوذة ويشبه بشكل كبير تمثال كليوبترا، وهذا من خلال صورة التقطتها مركبة الفضاء التى وصلت المريخ عام 2012

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نسخة من الأهرامات

فى نهاية عام 2016 نشر موقع "ديلى ميل " فيديو لسطح المريخ ويظهر فيه وجود "توأم" لأهرامات الجيزة، يبلغ ارتفاعها خمسة طوابق، وأثار جدلا كبيرا بين مستخدمى الإنترنت بعد نشره، ولكن علماء ناسا أكدوا على أنه مجرد تكوينات صخرية ليس لها علاقة بالفراعنة.

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