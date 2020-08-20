تراند اليوم : حفل زفاف هندى ضم 7 توائم

تزوج شقيقان توأمان بشقيقتين توأمتين في الهند وعقد قرانهما توأمان أيضاً، في مدينة كيرلا على الساحل الغربي من البلاد.

وأقيم حفل الزواج في احتفال بسيط، كان فيه أيضاً توائمٌ من أشابين وإشبينات العرسان، حيث وصل مجموع عدد التوائم في الحفل إلى 7.

فبعد بحث مضنٍ من الشابين التوأمين المتطابقين دينكر ودلراج عن زوجتين، كانت الميزة الوحيدة التي يطلبانها أن تكون العروستان أيضاً توأمتين متطابقتين، فاستقر الأمر بعد 5 سنوات من البحث على رينا وريما.

العريسان لم ينفصلا منذ أن كانا طفلين على مقاعد الدراسة، حيث التحقا بنفس الجامعة، قبل أن يعملا في نفس الشركة بعد تخرجهما.

وعندما قرّرا الزواج، وصفا رحلة البحث عن الزوجتين المناسبتين بأنها "لم تكن سهلة"، بحسب صحيفة The Independent البريطانية.

Advertisements

اقرأ أيضاً

ديلراج وصف لحظة لقائه وشقيقه بالفتاتين قائلاً، "عندما قابلناهما، عرفنا أننا وجدنا ضالتنا التي بحثنا عنها لمدة طويلة، ومن حسن الحظ شعرتا بنفس الشعور تجاهنا”.

أما رينا فقالت، "كان علي أنا وأختي ألاّ نكف عن البحث عن الزوجين المناسبين، وعندما رأيناهما التفتنا لبعضنا البعض، كانت إيماءة الموافقة بيننا، وكانت تجربة رائعة".

أما دنكر فكان له تحفظ وحيد على حفل الزفاف، إذ تمنى أن يكون كل من في الحفل توائم “أوعلى الأقل 12. منهم لا يوجد ما يكفي من التوائم، كان هناك 7 توائم فقط في الحفل".