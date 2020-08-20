تراند اليوم : خضار بالكريمة

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المقادير:
2 بطاطس .. 2 باذنجان .. ملعقة ملح .. 2 ملعقة بهارات ايطالية او اعشاب الروزماري .. ملعقتان زيت زيتون .. 4 ملاعق ذرة..ملعقتان فطر .. 4 ملاعق خضار مثلجة "بازلاء وجزر".. ملفوف مقطعة شرائح صغيرة .. الفلفل الحلو مقطع .. ملعقتان جبن سائل .. قشطة .. ملعقتان جبن موزاريلا
الطريقة:
اسلقي بماء مملح البطلطس ثم الباذنجان ..بمقلاه سخني زيت الزيتون واضيفي الذرة والخضار والفطر واضيفي البهارات ثم الملفوف والفلفل الحلو والباذنجان والبطاطس المسلوق وقلبيهم ويوضع بالصينية لتجهيز الكريمه بوعاء اضيفي القليل من ماء السلق مع الجبن والقشطة والموزاريلا ويصب فوق الخضار بالصينية ثم يحمر بالفرن