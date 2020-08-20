تراند اليوم : خضار بالكريمة

الطريقة:

اسلقي بماء مملح البطلطس ثم الباذنجان ..بمقلاه سخني زيت الزيتون واضيفي الذرة والخضار والفطر واضيفي البهارات ثم الملفوف والفلفل الحلو والباذنجان والبطاطس المسلوق وقلبيهم ويوضع بالصينية لتجهيز الكريمه بوعاء اضيفي القليل من ماء السلق مع الجبن والقشطة والموزاريلا ويصب فوق الخضار بالصينية ثم يحمر بالفرن