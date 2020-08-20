تراند اليوم : كيف تتخلصي من نزلات الشتاء المعوية ؟

لا شك ان الكثير يعاني من تكرار إصابته بنزلات البرد في الشتاء لا سيما الأطفال، فتبحث الأم عن الطرق المختلفة لعلاجه.

فإذا كان أحد أفراد أسرتكِ مصاب بنزلات البرد، وتريدين طرقاً طبيعية لتعزيز جهازهم المناعي لمقاومة ذلك المرض، فاتبعي الحل الأتي:

قالت استشاري التغذية بالمعهد القومي للتغذية ملك صالح، إن بتناول بعض الأطعمة تعمل على تقوية المناعة، مشيرة لأهمية تناول كوب من البليلة في الصباح، خاصة للأطفال، لإعطائهم الطاقة الكافية خلال اليوم الدراسي، فضلاً عن تقوية جهاز المناعة لما يحتويه القمح والحليب من قيمة غذائية عالية.

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وأكدت على ضرورة تناول العصائر والماء خلال الشتاء، وخاصة مشروبات الرمان، البرتقال، والجوافة، كونها ترفع من كفاءة جهاز المناعة، وكذلك المشي لنصف ساعة يومياً.

وأشارت "صالح" "إلي خطأ العديد من العادات التي تتبعها الأمهات بهدف حماية أبنائهن من التعرض لنزلات البرد، مثل اجبار الأطفال على ارتداء ملابس ثقيلة، موضحة أن الإطفال يتخلصون من تلك الملابس مرة واحدة فور عودتهم للمنزل، الأمر الذي يعرضهم لتيار هواء قد ينتج عنه الإصابة بإلتهاب رئوي.

ولفتت استشاري التغذية لأهمية التهوية الجيدة للمنزل، موضحة أن الهواء يعمل على قتل الميكروبات الموجودة فى أرجاء المنزل.